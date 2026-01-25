Зеленський заявив про залежність Білорусі від РФ — відео

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що залежність Білорусі від Росії створює додаткові загрози не лише для України, а й для всієї Європи. За його словами, події 2020 року в Білорусі стали втраченим шансом, наслідки якого сьогодні відчувають багато країн.

Про це глава держави заявив під час свого виступу у Вільнюсі в неділю, 25 січня.

Український лідер наголосив, що нині в Білорусі прав в улюбленця диктатора більше, ніж у власного народу.

"Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що тоді міжнародної підтримки для білоруського суспільства виявилося недостатньо, а нині ситуація стала значно складнішою і небезпечнішою.

"Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви", — сказав Зеленський.

Президент звернув увагу, що Росія активно використовує територію Білорусі у війні проти України. За словами Зеленського, Мінск також використовується Москвою як інструмент тиску на Європу.

"Оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками". Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса з офіційним візитом.

Виступ українського лідера у столиці Литви підтримали бурхливими оплесками.