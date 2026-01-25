Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У шпіца Лукашенка більше прав, ніж у білорусів, — Зеленський

У шпіца Лукашенка більше прав, ніж у білорусів, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 16:46
Зеленський заявив про залежність Білорусі від РФ — відео
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що залежність Білорусі від Росії створює додаткові загрози не лише для України, а й для всієї Європи. За його словами, події 2020 року в Білорусі стали втраченим шансом, наслідки якого сьогодні відчувають багато країн.

Про це глава держави заявив під час свого виступу у Вільнюсі в неділю, 25 січня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський висловився про залежність Білорусі від РФ

Український лідер наголосив, що нині в Білорусі прав в улюбленця диктатора більше, ніж у власного народу.

"Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що тоді міжнародної підтримки для білоруського суспільства виявилося недостатньо, а нині ситуація стала значно складнішою і небезпечнішою.

"Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви", — сказав Зеленський.

Президент звернув увагу, що Росія активно використовує територію Білорусі у війні проти України. За словами Зеленського, Мінск також використовується Москвою як інструмент тиску на Європу.

"Оператори російських реактивних "шахедів" працюють по Україні в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками". Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти всіх нас у Європі", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 25 січня Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса з офіційним візитом.

Виступ українського лідера у столиці Литви підтримали бурхливими оплесками.

Володимир Зеленський росія Олександр Лукашенко Європа Білорусь
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації