ВАКС зменшив заставу Галущенку до 150 млн грн

Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою для колишнього міністра енергетики Германа Галущенко. Водночас йому зменшили заставу до 150 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції, передає Новини.LIVE.

Тримання під вартою та зменшення застави Галущенку

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково підтримав клопотання детектива НАБУ та продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Галущенка ще на два місяці.

Галущенко у залі суду. Фото: Центр протидії корупції

"При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави з 200 млн до 150 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Галущенко підозрюють у корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Його викрили в рамках операції "Мідас".

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Допис ЦПК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на "УП", у ніч проти 15 лютого Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Загалом у матеріалах справи "Мідас" фігурують суми понад 7,4 млн доларів, 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро. За даними слідства, ці кошти могли надходити через мережу офшорних схем і рахунків у Швейцарії та, ймовірно, використовувалися в інтересах Галущенка.

Під час судового засідання ексміністр заявив, що їхав за кордон нібито до дітей. Він також не вважає себе винним. Галущенко говорив, що готовий був сплатити заставу близько 30 мільйонів гривень, але суд призначив 200 мільйонів гривень.

Згодом у НАБУ повідомили, що фігуранти схеми отримали понад 112 мільйонів доларів готівкою, а Галущенка називали "Сигізмунд".

А під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану ексміністр розповів, що у камері СІЗО перебуває з трьома людьми.