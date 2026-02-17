Галущенко відреагував на заставу у розмірі 200 мільйонів гривень

Герман Галущенко у залі суду. Фото: кадр з відео

Колишньому міністру енергетики призначили заставу у розмірі 200 мільйонів гривень. Герман Галущенко прокоментував таке рішення суду.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет у вівторок, 17 лютого.

Галущенко відреагував на розмір застави

Як зазначив Галущенко, він не буде збирати кошти для внесення застави. Натомість колишній посадовець готується подати апеляцію. Він також наголосив, що не задоволений таким рішенням суду.

"Буду збирати на адвокатів, щоб вони подали апеляцію", — сказав журналістам Галущенко.

