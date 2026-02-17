Відео
Галущенко прокоментував заставу у 200 мільйонів гривень

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 20:00
Галущенко відреагував на заставу у розмірі 200 мільйонів гривень
Герман Галущенко у залі суду. Фото: кадр з відео

Колишньому міністру енергетики призначили заставу у розмірі 200 мільйонів гривень. Герман Галущенко прокоментував таке рішення суду.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет у вівторок, 17 лютого.

Читайте також:

Галущенко відреагував на розмір застави

Як зазначив Галущенко, він не буде збирати кошти для внесення застави. Натомість колишній посадовець готується подати апеляцію. Він також наголосив, що не задоволений таким рішенням суду. 

"Буду збирати на адвокатів, щоб вони подали апеляцію", — сказав журналістам Галущенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп Ярослав Железняк заявив про нові матеріали НАБУ стосовно Галущенка.

Також ми розповідали про те, що до рішення суду Галущенко заявляв про готовність заплатити 30 мільйонів гривень застави.

Герман Галущенко суд гроші застава підозра
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
