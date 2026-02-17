Галущенко отреагировал на залог в размере 200 миллионов гривен

Герман Галущенко в зале суда. Фото: кадр из видео

Бывшему министру энергетики назначили залог в размере 200 миллионов гривен. Герман Галущенко прокомментировал такое решение суда.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет во вторник, 17 февраля.

Реклама

Читайте также:

Галущенко отреагировал на размер залога

Как отметил Галущенко, он не будет собирать средства для внесения залога. Зато бывший чиновник готовится подать апелляцию. Он также отметил, что не доволен таким решением суда.

"Буду собирать на адвокатов, чтобы они подали апелляцию", — сказал журналистам Галущенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп Ярослав Железняк заявил о новых материалах НАБУ в отношении Галущенко.

Также мы рассказывали о том, что до решения суда Галущенко заявлял о готовности заплатить 30 миллионов гривен залога.