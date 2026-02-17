Железняк заявил о новых материалах НАБУ по Галущенко

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: Facebook/zheleznyak.y

Национальное антикоррупционное бюро Украины получило новые материалы по делу экс-министра энергетики Германа Галущенко. Речь идет о так называемых "файлах Манхэттен".

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, передает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Железняк о новых материалах НАБУ

По словам нардепа, правоохранители имеют внутренний учет операций преступной организации. Им также стали доступны переписки и документы по делу, где фигурирует экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко.

Железняк отмечает, что структура оффшоров была построена очень разумно. Он отмечает, что в частности на Маршалловых Островах невозможно определить, кто владелец траста.

"Карибские острова под экс-юрисдикцией Британии — это лучшая юрисдикция с точки зрения инвестиционных фондов", — отметил Железняк.

Напомним, ранее Герман Галущенко в зале суда озвучил сумму, которую готов оплатить в качестве залога.

Также экс-министр оценил свою работу на прежней должности и заявил, что она была "эффективной".