Железняк заявив про нові матеріали НАБУ щодо Галущенка

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Facebook/zheleznyak.y

Національне антикорупційне бюро України отримало нові матеріали стосовно справи ексміністра енергетики Германа Галущенка. Йдеться про так звані "файли Манхеттен".

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, передає кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Железняк про нові матеріали НАБУ

За словами нардепа, правоохоронці мають внутрішній облік операцій злочинної організації. Їм також стали доступні переписки та документи у справі, де фігурує ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко.

Железняк наголошує, що структура офшорів була побудована дуже розумно. Він зазначає, що зокрема на Маршаллових Островах неможливо визначити, хто власник трасту.

"Карибські острови під ексюрисдикцією Британії — це найкраща юрисдикція з точки зору інвестиційних фондів", — зазначив Железняк.

Нагадаємо, раніше Герман Галущенко у залі суду озвучив суму, яку готовий оплатити як заставу.

Також ексміністр оцінив свою роботу на колишній посаді та заявив, що вона була "ефективною".