Галущенко розповів, з ким сидить у камері в СІЗО

Галущенко розповів, з ким сидить у камері в СІЗО

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 15:01
Галущенко розповів, з ким сидить у камері в СІЗО
Ексміністр енергетики Герман Галущенко. Фото: кадр із відео

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко розповів, у якій камері зараз перебуває в СІЗО. За його словами, крім нього в камері є ще три людини. У нього немає окремої камери.

Про це Галущенко заявив на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Галущенко обурився тим, що журналісти цікавляться умовами його утримання

"Усім дуже цікаво мій умову тримання, чи Галущенко має окрему камеру...Я не маю (окремої камери — ред.). Нас четверо", — сказав Галущенко.

За його словами, журналісти на деякі нардепи відправляють запити в СІЗО щодо умов утримання Галущенка.

"Я не розумію, яка різниця депутатам деяким і пресі. Просто закидують СІЗО постійно тими зверненнями. А де? А яка камера?", — обурився він.

Колишній урядовець вважає, що цей інтерес повʼязанний з бажанням помститися.

Як писали Новини.LIVE, під час засідання ТСК Галущенко заявив, що вважає своє включення до кримінального провадження необґрунтованим. Він зазначив, що його "вписали" у цю справу. Також ексміністр вважає, що доказів проти нього немає.

Галущенка доставили на засідання ТСК із СІЗО. Весь час він був оточений вартою. Після звіту його повернули до ізолятора.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
