Головна Новини дня ВАКС продовжив запобіжний захід Герману Галущенку

ВАКС продовжив запобіжний захід Герману Галущенку

Дата публікації: 15 квітня 2026 13:11
Колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Ексочільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко залишиться під вартою ще щонайменше на два місяці. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, зберігши для колишнього посадовця можливість вийти на волю лише під рекордну заставу у 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву ВАКС.

Герман Галущенко залишиться під вартою ще на два місяці

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ухвалив рішення залишити колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка під вартою ще на 60 діб. Термін дії запобіжного заходу було офіційно продовжено під час останнього судового засідання. Разом із тим, суд надав підозрюваному альтернативу: він може вийти з-під варти, якщо внесе заставу в розмірі 200 мільйонів гривень.

У разі сплати повної суми застави колишній міністр не отримає повної свободи. На нього покладуть низку процесуальних обов'язків, передбачених законом. 

Як повідомляв уже Новини.LIVE, торік детективи НАБУ разом із прокурорами САП запустили операцію "Мідас", у центрі якої опинилися корупційні схеми в енергетичній галузі. Слідство заявило про викриття колишніх високопосадовців, які, за версією правоохоронців, виводили державні гроші за кордон через офшорні компанії та фонди, спрямовуючи їх на особисті рахунки.

Серед фігурантів провадження називають колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, бізнесмена Тимура Міндіча, співробітників бек-офісу, які займалися легалізацією коштів, а також чотирьох міністрів Кабінету міністрів.

Нині Тимур Міндіч перебуває в Ізраїлі. Саме там його розшукали журналісти й отримали від нього коментар. Бізнесмен заявив, що обурений тим, що його фактично вже призначили винним.

Сам же Герман Галущенко заявляв, що не має коштів на внесення застави і хоче наймати адвоката для оскарження запобіжного заходу. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
