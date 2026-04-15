ВАКС продлил меру пресечения Герману Галущенко

Бывший министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Новости.LIVE

Экс-глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко останется под стражей еще минимум на два месяца. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сохранив для бывшего чиновника возможность выйти на свободу только под рекордный залог в 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление ВАКС.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда принял решение оставить бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко под стражей еще на 60 суток. Срок действия меры пресечения был официально продлен во время последнего судебного заседания. Вместе с тем, суд предоставил подозреваемому альтернативу: он может выйти из-под стражи, если внесет залог в размере 200 миллионов гривен.

В случае уплаты полной суммы залога бывший министр не получит полной свободы. На него возложат ряд процессуальных обязанностей, предусмотренных законом.

Как сообщал уже Новини.LIVE, в прошлом году детективы НАБУ вместе с прокурорами САП запустили операцию "Мидас", в центре которой оказались коррупционные схемы в энергетической отрасли. Следствие заявило о разоблачении бывших высокопоставленных чиновников, которые, по версии правоохранителей, выводили государственные деньги за границу через оффшорные компании и фонды, направляя их на личные счета.

Среди фигурантов производства называют бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка, исполнительного директора по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, бизнесмена Тимура Миндича, сотрудников бэк-офиса, которые занимались легализацией средств, а также четырех министров Кабинета министров.

Сейчас Тимур Миндич находится в Израиле. Именно там его разыскали журналисты и получили от него комментарий. Бизнесмен заявил, что возмущен тем, что его фактически уже назначили виновным.

Сам же Герман Галущенко заявлял, что не имеет средств на внесение залога и хочет нанимать адвоката для обжалования меры пресечения.