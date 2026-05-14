Подробиці арешту Єрмака: 140 мільйонів застави та очікування СІЗО

Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку тримання під вартою, встановивши можливість виходу на волю під заставу в розмірі 140 мільйонів гривень. Експосадовець заявив про відсутність таких коштів і планує звертатися за фінансовою допомогою до друзів та водночас категорично відкидає усі звинувачення у легалізації сотень мільйонів гривень.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила наша журналістка Галина Остаповець, яка перебувала на засіданні суду.

Єрмака заарештували з правом внесення застави на 140 млн гривень

У четвер, 14 травня, Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про взяття під варту ексголови ОПУ Андрія Єрмака, визначивши альтернативою арешту заставу обсягом 140 мільйонів гривень. Суддя частково не задовольнив пропозицію сторони обвинувачення, адже Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на значно більшій сумі — 180 мільйонах гривень.

Сам Андрій Єрмак відреагував на рішення суду стримано, зазначивши, що самотужки не зможе покрити заставу.

"У мене немає таких грошей. Будемо говорити. Я не готувався до цього. Я думаю, що достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти у цьому", — підкреслив він.

Читайте також:

Колишній керівник Офісу Президента запевнив, що не збирається залишати межі країни та продовжуватиме юридичну боротьбу. До зали засідань він прибув за десять хвилин до початку, а перед оголошенням вердикту він запевнив пресу, що почувається добре та розраховує на справедливість.

Причиною відкриття кримінального провадження проти Андрія Єрмака є звинувачення у легалізації ним 416 мільйонів гривень, нібито отриманих корупційним шляхом. Слідство вважає, що ці кошти мали бути використані для реалізації проєкту котеджного містечка "Династія", що розташоване у селищі Козин на Київщині. Андрій Єрмак ці закиди відкидає та апелює до своєї відданої служби під час повномасштабного вторгнення.

"Заперечую будь-які обвинувачення в мій бік. Є рішення суду. Я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні", — заявив він. Експосадовець додав, що останні роки працював на благо держави у режимі 24 на 7.

На питання журналістів про можливий побут у камері, Єрмак відповів, що не робив жодних приготувань до першої ночі в ізоляторі та не брав із собою великої кількості речей.

"Я не готувався", — лаконічно зазначив колишній голова ОПУ.

Наразі він залишається під наглядом конвою у будівлі ВАКС до завершення всіх необхідних формальностей, після чого його мають доправити до установи виконання покарань, якщо застава не буде внесена найближчим часом.

Раніше Новини.LIVE інформував, що під час засідання суду 13 травня захисник Андрія Єрмака поставив під сумнів обґрунтованість обвинувачення. За словами адвоката, значна частина матеріалів, на які посилається сторона обвинувачення, базується переважно на припущеннях, а не на підтверджених фактах. Він заявив, що близько 95% інформації не має належного підтвердження, тому доказова база, на його думку, є недостатньою.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відреагували на ці заяви. Прокурорка САП зазначила, що підозра сформована на підставі доказів, які вже були озвучені під час судового розгляду. Водночас вона наголосила, що це лише частина матеріалів, які перебувають у розпорядженні сторони обвинувачення.

Сам Андрій Єрмак заявив у суді, що не мав можливості повністю ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження через обмежені строки. Колишній керівник Офісу Президента підтвердив, що зміг переглянути лише частину документів, оскільки для аналізу такого обсягу сторінок необхідно значно більше часу. Перше судове засідання у цій справі відбулося у вівторок, 12 травня. Тоді суд не зміг ухвалити рішення щодо запобіжного заходу через необхідність додатково вивчити матеріали провадження.

Читайте на Новини.LIVE всі подробиці про резонансну справу Андрія Єрмака, чому вона набула особливого розголосу та чому інтерв'ю колишньої речниці президента Зеленського Юлії Мендель стало скандальним.