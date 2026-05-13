Це не єдині докази: прокурорка САП відповіла на заяви захисту Єрмака

Андрій Єрмак в залі суду. Фото: кадр з відео

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має у своєму розпорядженні не лише ті докази, які були озвучені під час судового засідання у справі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це заявила прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Докази у справі Андрія Єрмака

Прокурорка САП відреагувала на заяви сторони захисту Єрмака щодо нібито слабкої доказової бази обвинувачення. За її словами, підозра ґрунтується на доказах, які були представлені під час судового розгляду, однак це не весь масив матеріалів, якими володіє сторона обвинувачення.

"Підозру ми обґрунтовуємо тими доказами, на які посилалися під час судового розгляду. Це не єдині докази, які є у розпорядженні сторони обвинувачення", — наголосила вона.

Також представниця САП зазначила, що прокурори не зверталися б до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу, якби не вважали підозру достатньо обґрунтованою.

"Якби підозру не вважали обґрунтованою, ми б не зверталися до суду щодо запобіжного заходу", — додала прокурорка.

Також відомо, що рішення щодо запобіжного заходу Андрію Єрмаку оголосять завтра о 09:00.

Як писали Новини.LIVE, раніше Андрій Єрмак заявив про "тиск" на правоохоронців у своїй справі. За його словами, розслідування мають відбуватися незалежно, без політичного чи публічного впливу.

Водночас в САП заявили, що проєкт "Династії" обійшовся у 735 тис. доларів. Із цієї суми проєкт резиденції, зашифрованої як "R2", яку САП пов'язує з Андрієм Єрмаком, коштував 178 тисяч доларів.