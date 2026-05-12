САП: Проєкт "Династії" обійшовся у 735 тис. доларів

Андрій Єрмак.

У Вищому антикорупційному суді продовжили розгляд справи колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації понад 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" на Київщині. Прокурори САП під час засідання розкрили нові деталі щодо структури фінансування проєкту та ролей фігурантів справи.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

САП розкрила нові деталі у справі Єрмака

За даними слідства, вартість проєктування котеджного містечка "Династія" становила 735 тисяч доларів. Із цієї суми проєкт резиденції, зашифрованої як "R2", яку САП пов'язує з Андрієм Єрмаком, коштував 178 тисяч доларів.

У прокуратурі заявили, що ділянки та будинки у проєкті були закодовані під назвами "R2", "R3" та "R4". За версією слідства, "R2" стосувався Єрмака, "R3" — бізнесмена Тимура Міндіча, а "R4" — колишнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова. Окремо планувався спільний об'єкт "R0" — будинок зі SPA-зоною для загального користування.

Прокурори також повідомили, що значна частина фінансування будівництва здійснювалася через готівкові кошти сумнівного походження.

"Готівка — була отримана злочинністю: відмиванням коштів з енергетики. Операції з фіктивних компаній. Готівка, яка не встановлена. І саме третій спосіб містив понад 70% фінансування", — заявили у САП.

За версією слідства, близько 72% коштів на будівництво кооперативу "Династія" проходили через так званий бек-офіс фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча. Йдеться про понад 330 млн грн, які нібито переводилися на рахунки компаній "з ознаками фіктивності", а також підприємств фармацевтичної галузі.

Серед компаній, які фігурують у матеріалах справи, називають "Деметра фінанс", "Авест Буд", "Креативні космічні системи", "Здорова Родина", "Ромет", "Сальвент" та "ЮМАВІТА".

Ще одним способом легалізації коштів, за даними прокурорів, була купівля та перепродаж цінних паперів через компанії з управління активами та торговців цінними паперами.

У САП також зазначили, що учасники проєкту між собою називали будівництво "Великим будівництвом". За версією слідства, довіреною особою Андрія Єрмака у 2020-2022 роках був його батько Борис Єрмак.

Попри початок повномасштабного вторгнення Росії, будівництво котеджного містечка, як стверджують прокурори, не припинилося.

Наступне засідання у справі призначене на завтра о 12:00. Очікується виступ сторони захисту, а також проведення закритої частини судового засідання.

Як писали Новини.LIVE, 12 травня відбулося засідання у справі Єрмака. Судді прибули до зали засідань, однак рішення щодо запобіжного заходу не ухвалювали. За словами сторони захисту, матеріали справи налічували 16 томів по 250 сторінок кожен.

Крім того, САП просить суд обрати для екскерівника ОП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 180 мільйонів гривень.

Сам Єрмак заявив про можливий тиск на правоохоронців у справі щодо легалізації коштів. За його словами, розслідування має відбуватися незалежно та без будь-якого політичного чи публічного впливу.