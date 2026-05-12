Засідання у справі Єрмака: суд не обиратиме запобіжний захід сьогодні

Дата публікації: 12 травня 2026 16:35
Андрій Єрмак у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання у справі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Суд має розглянути матеріали щодо причетності посадовця до будівництва кооперативу "Династія".

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій у вівторок, 12 травня.

ВАКС розпочав розгляд справи Єрмака

Судді вже прибули до зали засідань, однак рішення щодо запобіжного заходу сьогодні, ймовірно, ухвалювати не будуть.

За словами сторони захисту, справа налічує 16 томів по 250 сторінок кожен. Адвокати заявили, що не встигли повністю ознайомитися з усіма матеріалами перед початком слухання.

На поточному засіданні суд планує заслухати позицію прокурора та дослідити частину матеріалів провадження. Питання про обрання запобіжного заходу для Єрмака, як очікується, розглядатимуть вже на наступних засіданнях.

Андрій Єрмак під час засідання. Фото: Новини.LIVE

Під час слухання прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також розповіли, як, за версією слідства, розпочиналася справа "Династії".

У САП заявили, що навесні 2020 року тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов нібито вирішив реалізувати проєкт елітного котеджного містечка "Династія" у селищі Козин Київської області.

За версією слідства, комплекс планувався для осіб, які мають значний вплив на політичні та економічні процеси в Україні.

Прокурори стверджують, що через брак власних коштів на реалізацію проєкту Чернишов нібито залучив до нього як майбутніх власників резиденцій Єрмака та підприємця Тимура Міндіча.

Як писали Новини.LIVE, 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітного комплексу під Києвом.

Сам Єрмак вперше прокоментував підозру журналістам. Екскерівник ОП заявив, що не має жодного будинку.

Водночас у НАБУ та САП пояснили, що оголошення підозри відбулося лише зараз через необхідність зібрати достатню доказову базу та завершити необхідні слідчі дії.

суд Андрій Єрмак ВАКС
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
