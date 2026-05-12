Все залежить від доказів: у САП висловились про підозру Єрмаку

Екскерівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

У Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, чому підозру екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили лише зараз. За словами керівників антикорупційних органів, строки вручення підозри напряму залежать від достатності доказової бази та перебігу слідчих дій.

Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу 12 травня у коментарі журналістці Новини.LIVE.

Чому Єрмак не отримав підозру раніше

"Коли зібрані докази рахуються достатніми і детективами, і прокурорами, тоді і відбувається вручення підозри", — пояснив Клименко.

Своєю чергою директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що темпи досудового розслідування залежать від багатьох факторів. Йдеться, зокрема, про проведення експертиз, обшуків та допитів у межах кримінального провадження.

Кривонос також повідомив, що під час розслідування виникали труднощі з проведенням експертиз. За його словами, причиною міг бути можливий тиск на експертів, які працювали над матеріалами справи.

Читайте також:

Окремо керівник НАБУ зазначив, що навколо розслідування зараз є значна суспільна увага, однак детективи та прокурори зосереджені виключно на зборі доказів. А надмірний розголос може зашкодити розслідуванню.

"Створення маніпуляцій навколо цього досудового розслідування, яке ми бачимо з боку окремих політичних сил чи інших учасників провадження, також перешкоджає роботі", — сказав Семен Кривонос.

За його словами, надмірне коментування окремих епізодів без процесуальної оцінки може призвести до втрати або спотворення доказів.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, Андрій Єрмак отримав підозру 11 травня. Його вважають причетним до справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Справа стосується будівництва приватного комплексу резиденцій "Династія", реалізацію якого, за даними слідства, розпочали у 2020 році.

У НАБУ повідомили, що впродовж 2021-2025 років через цю схему могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень, зокрема близько 8,9 мільйона доларів. Підозри отримали ще шість учасників організованої групи.

Сьогодні ВАКС обиратиме запобіжний захід Андрію Єрмаку. САП просить тримання під вартою з альтернативою внесення застави 180 млн грн.