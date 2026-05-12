Все зависит от доказательств: в САП высказались о подозрении Ермаку
В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре объяснили, почему подозрение экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку объявили только сейчас. По словам руководителей антикоррупционных органов, сроки вручения подозрения напрямую зависят от достаточности доказательной базы и хода следственных действий.
Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга 12 мая в комментарии журналистке Новини.LIVE.
Почему Ермак не получил подозрение раньше
"Когда собранные доказательства считаются достаточными и детективами, и прокурорами, тогда и происходит вручение подозрения", — пояснил Клименко.
В свою очередь директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что темпы досудебного расследования зависят от многих факторов. Речь идет, в частности, о проведении экспертиз, обысков и допросов в рамках уголовного производства.
Кривонос также сообщил, что во время расследования возникали трудности с проведением экспертиз. По его словам, причиной могло быть возможное давление на экспертов, которые работали над материалами дела.
Отдельно руководитель НАБУ отметил, что вокруг расследования сейчас есть значительное общественное внимание, однако детективы и прокуроры сосредоточены исключительно на сборе доказательств. А чрезмерная огласка может повредить расследованию.
"Создание манипуляций вокруг этого досудебного расследования, которое мы видим со стороны отдельных политических сил или других участников производства, также препятствует работе", — сказал Семен Кривонос.
По его словам, чрезмерное комментирование отдельных эпизодов без процессуальной оценки может привести к потере или искажению доказательств.
Что предшествовало
Как писали Новини.LIVE, Андрей Ермак получил подозрение 11 мая. Его считают причастным к делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.
Дело касается строительства частного комплекса резиденций "Династия", реализацию которого, по данным следствия, начали в 2020 году.
В НАБУ сообщили, что в течение 2021-2025 годов через эту схему могли легализовать более 460 миллионов гривен, в том числе около 8,9 миллиона долларов. Подозрения получили еще шесть участников организованной группы.
Сегодня ВАКС будет избирать меру пресечения Андрею Ермаку. САП просит содержания под стражей с альтернативой внесения залога 180 млн грн.