Отмывание миллионов на имениях под Киевом: НАБУ объявило новые подозрения

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новых подозрениях по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 460 млн грн. Речь идет об элитном строительстве в селе Козин Киевской области.

Подозрения по делу элитного строительства под Киевом

По данным следствия, подозрения получили еще шесть участников организованной группы. Среди них:

бывший вице-премьер-министр Украины,

бизнесмен, которого следствие считает одним из руководителей преступной организации, разоблаченной во время спецоперации "Мидас" в ноябре 2025 года,

другие лица.

В НАБУ заявили, что в течение 2021-2025 годов фигуранты дела могли легализовать более 460 млн грн через масштабное строительство коттеджного городка в Козине. На земельных участках общей площадью около 8 гектаров возвели четыре частные резиденции со вспомогательными сооружениями, а также отдельную общую резиденцию со спа-зоной.

Следствие установило, что часть средств, использованных на строительство, поступала через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену, который в будущем должен был стать владельцем одной из резиденций. По информации правоохранителей, через эту схему могли провести почти 9 млн долларов.

Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО "НАЭК "Энергоатом".

В НАБУ и САП отметили, что досудебное расследование продолжается, а также устанавливаются другие возможные участники схемы и обстоятельства легализации средств.

Как писали Новини.LIVE, 11 мая подозрение получил экс-руководитель ОПУ Андрей Ермак. Его считают причастным к делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

В то же время в НАБУ заявили, что Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования. Сейчас идет следствие и устанавливаются все детали.