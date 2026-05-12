Відмивання мільйонів на маєтках під Києвом: НАБУ оголосило нові підозри

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нові підозри у справі щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму понад 460 млн грн. Йдеться про елітне будівництво у селі Козин Київської області.

Підозри у справі елітного будівництва під Києвом

За даними слідства, підозри отримали ще шість учасників організованої групи. Серед них:

колишній віцепрем'єр-міністр України,

бізнесмен, якого слідство вважає одним із керівників злочинної організації, викритої під час спецоперації "Мідас" у листопаді 2025 року,

інші особи.

У НАБУ заявили, що впродовж 2021-2025 років фігуранти справи могли легалізувати понад 460 млн грн через масштабне будівництво котеджного містечка в Козині. На земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів звели чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами, а також окрему спільну резиденцію зі спа-зоною.

Слідство встановило, що частина коштів, використаних на будівництво, надходила через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену, який у майбутньому мав стати власником однієї з резиденцій. За інформацією правоохоронців, через цю схему могли провести майже 9 млн доларів.

Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом".

У НАБУ та САП наголосили, що досудове розслідування триває, а також встановлюються інші можливі учасники схеми та обставини легалізації коштів.

Як писали Новини.LIVE, 11 травня підозру отримав екскерівник ОПУ Андрій Єрмак. Його вважають причетним до справи про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Водночас в НАБУ заявили, що Зеленський не фігурує у межах досудового розслідування. Наразі триває слідство і встановлюються всі деталі.