Ермаку будут избирать меру пресечения: ждет справедливого решения

Дата публикации 12 мая 2026 15:53
Андрей Ермак в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак 12 мая прибыл в Высший антикоррупционный суд. Сегодня ему будут избирать меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE с места события.

Мера пресечения для Ермака

Сегодня в 16:00 начнется судебное заседание, где изберут меру пресечения для Андрея Ермака. Он уже прибыл в суд, где его встретили журналисты. На вопрос, как он может это прокомментировать, экс-руководитель ОПУ ответил, что пока еще не по чему давать комментарии.

Андрій Єрмак в суді
Андрей Ермак с адвокатом в суде. Фото: Новини.LIVE

В то же время корреспондентка Новини.LIVE спросила экс-чиновника, на какое решение он надеется, на что тот коротко ответил, что ждет справедливости.

Отметим, Ермака подозревают в "легализации имущества, полученного преступным путем". Соответственно подозрение экс-руководителю ОП вручили накануне вечером.

В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Климненко заявил, что САП просит для Ермака содержания под стражей с альтернативой внесения залога 180 млн грн.

Также Клименко объяснил, почему подозрение Ермаку объявили только сейчас. По его словам, все напрямую зависят от достаточности доказательной базы и хода следственных действий.

Стоит отметить, что сегодня в НАБУ сообщили о подозрениях еще шести лицам, которые фигурируют в деле о легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 460 млн грн.

НАБУ Андрей Ермак ВАКС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
