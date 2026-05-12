Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: чекає на справедливе рішення

Дата публікації: 12 травня 2026 15:53
Андрій Єрмак в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак 12 травня прибув до Вищого антикорупційного суду. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE з місця події. 

Запобіжний захід для Єрмака

Сьогодні о 16:00 розпочнеться судове засідання, де оберуть запобіжний захід для Андрія Єрмака. Він вже прибув до суду, де його зустріли журналісти. На питання, як він може це прокоментувати, екскерівник ОПУ відповів, що наразі ще немає з приводу чого давати коментарі.

Андрій Єрмак в суді
Андрій Єрмак з адвокатом в суді. Фото: Новини.LIVE

Водночас кореспондентка Новини.LIVE запитала експосадовця, на яке рішення він сподівається, на що той коротко відповів, що чекає справедливості. 

Зазначимо, Єрмака підозрюють у "легалізації майна, одержаного злочинним шляхом". Відповідно підозру екскерівнику ОП вручили напередодні ввечері

Водночас керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Климненко заявив, що САП просить для Єрмака тримання під вартою з альтернативою внесення застави 180 млн грн.

Також Клименко пояснив, чому підозру Єрмаку оголосили лише зараз. За його словами, все напряму залежать від достатності доказової бази та перебігу слідчих дій.

Варто зазначити, що сьогодні в НАБУ повідомили про підозри ще щістьом особам, які фігурують у справі щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на суму понад 460 млн грн.

НАБУ Андрій Єрмак ВАКС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
