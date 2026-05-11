Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак вперше прокоментував підозру від НАБУ

Єрмак вперше прокоментував підозру від НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 23:18
Єрмак вперше прокоментував підозру від НАБУ
Термінова новина

Колишній очільник Офісу президента України Андрій Єрмак вперше відповів на питання журналістів щодо підозри від НАБУ. За його словами, він не має жодного будинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "Схеми".

Що сказав Єрмак про підозру від НАБУ

У Києві журналістам вдалось поставити кілька питань колишньому очільнику ОП. Зокрема, відповідаючи на питання журналістів про підозру він сказав наступне:

"Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар", — зазначив Єрмак.

На уточнення журналіста "Української правди" щодо кооперативу "Династія", Андрій Єрмак сказав, що в нього немає будинку.

Читайте також:

"У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили", — відповів він.

На запитання журналістів "Схем", чи відноситься до нього прізвисько "Хірург" на плівках, колишній керівник ОП зазначив:

"Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає", — сказав він, перед тим, як сісти в авто.

Новина доповнюється...

НАБУ Андрій Єрмак підозра
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації