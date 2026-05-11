Єрмак вперше прокоментував підозру від НАБУ

Термінова новина

Колишній очільник Офісу президента України Андрій Єрмак вперше відповів на питання журналістів щодо підозри від НАБУ. За його словами, він не має жодного будинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "Схеми".

Що сказав Єрмак про підозру від НАБУ

У Києві журналістам вдалось поставити кілька питань колишньому очільнику ОП. Зокрема, відповідаючи на питання журналістів про підозру він сказав наступне:

"Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар", — зазначив Єрмак.

На уточнення журналіста "Української правди" щодо кооперативу "Династія", Андрій Єрмак сказав, що в нього немає будинку.

Читайте також:

"У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили", — відповів він.

На запитання журналістів "Схем", чи відноситься до нього прізвисько "Хірург" на плівках, колишній керівник ОП зазначив:

"Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає", — сказав він, перед тим, як сісти в авто.

Новина доповнюється...