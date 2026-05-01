ЗМІ оприлюднили фрагменти скандальних розмов Міндіча: відео

Тимур Міндіч. Фото: УП

ЗМІ оприлюднили ймовірні фрагменти розмов Тимура Міндіча із ексрадником президента Сергієм Шефіром та на той момент міністром оборони Рустемом Умєровим. Фігуранти на відео обговорювали нібито призначення Умєрова послом у США та Шмигаля на посаду міністра енергетики.

Відповідні фрагменти опублікувало видання Українська правда, повідомляє портал Новини.LIVE.

Фрагменти розмов Міндіча

Напередодні в мережі зʼявились перші фрагменти ймовірних розмов Тимура Міндіча з фігурантами гучної корупційної справи та українськими посадовцями. На фрагментах згадуються колишній міністр оборони Рустем Умєров та Сергій Шефір. Крім цього, розмова відбулася між Міндічем і Умєровим — вони обговорювали можливе призначення Умєрова послом у США, а також Шмигаля на посаду міністра енергетики. Сам Міндіч такими кадровими перестановками був незадоволений.

Також на записах ймовірно підіймається тема FirePoint. Міндіч попросив Умерова прискорити виділення грошей на ракети, у відповідь на прохання отримав згоду. Умеров також, на прохання Міндіча, займався переговорами про купівлю частки в Fire Point інвесторами з Близького Сходу.

Реакція

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що так звані "плівки Міндіча" є спробою дискредитації. Він звернувся до НАБУ з проханням перевірити їхню автентичність і оприлюднити відповідь, чи є ці записи матеріалами кримінального провадження.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Тимчасова слідча комісія ВР викликає на засідання секретаря РНБО Рустема Умєрова та Сергія Шефіра, щоб почути свідчення, що стосуються щодо корупційної справи "Мідас".

Засідання відбудеться 13 травня.

Своєю чергою, журналіст Associated Press Єфрем Лукацький відреагував на оприлюднення записів та зазначив, що відповідні "інфоатаки проти Fire Point б’ють по ракетній програмі України та зривають міжнародні контракти". Він пояснив, що мова йде не лише про дискредитацію компанії, а про вагомий удар по українській ракетній програмі — на тлі цих атак уже було зірвано контракт із Данією щодо виробництва твердопаливних двигунів.

Відомо, що компанія Fire Point нині працює над широким спектром оборонних розробок — від важких безпілотників до ракетних систем, що вже привертають увагу західних партнерів.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Учасники схеми отримували хабарі від підрядників "Енергоатому" у розмірі 10–15% від вартості контрактів. За версією слідства, кошти легалізовували через так званий "бек-офіс" у центрі Києва.

У НАБУ заявляли, що ймовірним організатором схеми є український бізнесмен Тимур Міндіч — за декілька годин до початку обшуків він виїхав з України. 31 березня Офіс генпрокурора скерував до Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча.