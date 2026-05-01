СМИ обнародовали фрагменты скандальных разговоров Миндича: видео

СМИ обнародовали вероятные фрагменты разговоров Тимура Миндича с экс-советником президента Сергеем Шефиром и на тот момент министром обороны Рустемом Умеровым. Фигуранты на видео обсуждали якобы назначение Умерова послом в США и Шмыгаля на должность министра энергетики.

Соответствующие фрагменты опубликовало издание Украинская правда, сообщает портал Новини.LIVE.

Фрагменты разговоров Миндича

Накануне в сети появились первые фрагменты вероятных разговоров Тимура Миндича с фигурантами громкого коррупционного дела и украинскими чиновниками. На фрагментах упоминаются бывший министр обороны Рустем Умеров и Сергей Шефир. Кроме этого, разговор состоялся между Миндичем и Умеровым — они обсуждали возможное назначение Умерова послом в США, а также Шмыгаля на должность министра энергетики. Сам Миндич такими кадровыми перестановками был недоволен.

Также на записях, вероятно, поднимается тема FirePoint. Миндич попросил Умерова ускорить выделение денег на ракеты, в ответ на просьбу получил согласие. Умеров также, по просьбе Миндича, занимался переговорами о покупке доли в Fire Point инвесторами с Ближнего Востока.

Реакция

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что так называемые "пленки Миндича" являются попыткой дискредитации. Он обратился к НАБУ с просьбой проверить их подлинность и обнародовать ответ, являются ли эти записи материалами уголовного производства.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Временная следственная комиссия ВР вызывает на заседание секретаря СНБО Рустема Умерова и Сергея Шефира, чтобы услышать показания, касающиеся коррупционного дела "Мидас".

Заседание состоится 13 мая.

В свою очередь, журналист Associated Press Ефрем Лукацкий отреагировал на обнародование записей и отметил, что соответствующие "инфоатаки против Fire Point бьют по ракетной программе Украины и срывают международные контракты". Он пояснил, что речь идет не только о дискредитации компании, а о весомом ударе по украинской ракетной программе — на фоне этих атак уже был сорван контракт с Данией по производству твердотопливных двигателей. .

Известно, что компания Fire Point сейчас работает над широким спектром оборонных разработок — от тяжелых беспилотников до ракетных систем, которые уже привлекают внимание западных партнеров.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины. Участники схемы получали взятки от подрядчиков "Энергоатома" в размере 10-15% от стоимости контрактов. По версии следствия, средства легализировали через так называемый "бэк-офис" в центре Киева.

В НАБУ заявляли, что вероятным организатором схемы является украинский бизнесмен Тимур Миндич — за несколько часов до начала обысков он выехал из Украины. 31 марта Офис генпрокурора направил в Израиль запрос на экстрадицию Миндича.