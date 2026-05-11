Ермак впервые прокомментировал подозрение от НАБУ

Дата публикации 11 мая 2026 23:18
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак впервые ответил на вопросы журналистов относительно подозрения от НАБУ. По его словам, он не имеет ни одного дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Схемы".

Что сказал Ермак о подозрении от НАБУ

В Киеве журналистам удалось задать несколько вопросов бывшему главе ОП. В частности, отвечая на вопрос журналистов о подозрении он сказал следующее:

"Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я предоставлю комментарий", - отметил Ермак.

На уточнение журналиста "Украинской правды" относительно кооператива "Династия", Андрей Ермак сказал, что у него нет дома.

"У меня нет никакого дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели", - ответил он.

На вопрос журналистов "Схем", относится ли к нему прозвище "Хирург" на пленках, бывший руководитель ОП отметил:

"Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет", - сказал он, перед тем, как сесть в авто.

Новость дополняется...

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
