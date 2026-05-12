САП вимагатиме заставу за Єрмака у 180 млн гривень або арешт

Андрій Єрмак.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою може стати застава у розмірі 180 мільйонів гривень.

Про це 12 травня під час брифінгу заявив керівник САП Олександр Клименко, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

САП і НАБУ продовжують розслідування справи про будівництво "Династії"

"Прокуратура проситиме обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 180 мільйонів гривень", — повідомив Клименко.

Йдеться про справу щодо будівництва кооперативу "Династія", яку розслідують Національне антикорупційне бюро України та САП.

Під час брифінгу директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що бюро продовжує розслідування у сферах енергетики та оборони. За його словами, слідчі працюють, зокрема, над епізодами, пов'язаними із закупівлею бронежилетів та виробництвом озброєння.

Окремо Клименко повідомив про тиск на експертів, залучених до справ НАБУ і САП. За його словами, їм надходять погрози мобілізацією та впливом на членів родини.

"Якщо ми шукаємо експертні установи, які можуть такий обсяг матеріалів опрацювати та зробити експертизи, то не завжди їх вдається завершити. Оскільки експерти зіштовхуються з людьми, які передають сигнали, погрожують рідним, погрожують мобілізацією родичам, тому вони відмовляються від експертиз", — заявив Клименко.

Також у САП прокоментували перебіг операції "Мідас". Там заявили, що навіть керівники окремих напрямків не володіли повною інформацією про масштаб розслідування.

"Якщо б відбувся виток, це лише від мене особисто чи керівника НАБУ. Деякі напрямки розслідування вам відомі, але деякі досі приховані, суспільство дізнається про них пізніше. Наше завдання скласти справу так, щоб було невідворотно покарання. Тому критика щодо затягування справи — недоречна", — зазначив Клименко.

Як повідомляли Новини.LIVE, 11 травня НАБУ та САП оголосили про підозру Андрію Єрмаку. За даними слідства, він може бути причетним до легалізації 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом.

А також у САП пояснили, чому екскерівник ОП отримав підозру лише зараз. Клименко зазначив, що справа потребувала доказової бази та проведення слідчих дій.