САП будет требовать залог за Ермака в 180 млн гривен или арест

САП будет требовать залог за Ермака в 180 млн гривен или арест

Дата публикации 12 мая 2026 17:42
Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой может стать залог в размере 180 миллионов гривен.

Об этом 12 мая во время брифинга заявил руководитель САП Александр Клименко, сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

САП и НАБУ продолжают расследование дела о строительстве "Династии"

"Прокуратура будет просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 миллионов гривен", — сообщил Клименко.

Речь идет о деле по строительству кооператива "Династия", которое расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП.

Во время брифинга директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что бюро продолжает расследование в сферах энергетики и обороны. По его словам, следователи работают, в частности, над эпизодами, связанными с закупкой бронежилетов и производством вооружения.

Читайте также:

Отдельно Клименко сообщил о давлении на экспертов, привлеченных к делам НАБУ и САП. По его словам, им поступают угрозы мобилизацией и влиянием на членов семьи.

"Если мы ищем экспертные учреждения, которые могут такой объем материалов обработать и сделать экспертизы, то не всегда их удается завершить. Поскольку эксперты сталкиваются с людьми, которые передают сигналы, угрожают родным, угрожают мобилизацией родственникам, поэтому они отказываются от экспертиз", — заявил Клименко.

Также в САП прокомментировали ход операции "Мидас". Там заявили, что даже руководители отдельных направлений не владели полной информацией о масштабе расследования.

"Если бы произошла утечка, это только от меня лично или руководителя НАБУ. Некоторые направления расследования вам известны, но некоторые до сих пор скрыты, общество узнает о них позже. Наша задача составить дело так, чтобы было неотвратимо наказание. Поэтому критика относительно затягивания дела — неуместна", — отметил Клименко.

Как сообщали Новини.LIVE, 11 мая НАБУ и САП объявили о подозрении Андрею Ермаку. По данным следствия, он может быть причастен к легализации 460 млн гривен на элитном строительстве под Киевом.

А также в САП объяснили, почему экс-руководитель ОП получил подозрение только сейчас. Клименко отметил, что дело требовало доказательной базы и проведения следственных действий.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
