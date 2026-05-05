Міндічгейт: тендер на бронежилети виграла компанія без досвіду

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко заявила про можливі порушення під час закупівлі бронежилетів у справі "Міндічгейту" на 1,6 млрд гривень. За її словами, на тендер подалася компанія "Фортеця захисту", яка запропонувала найнижчу ціну, але не мала ліцензії на виробництво засобів індивідуального захисту та відповідного досвіду. Попри це, замість дискваліфікації учасника закупівлю скасували.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на заяву Ніколаєнко під час засідання Тимчасової слідчої комісії, присвяченого новим фактам опублікованим з матеріалів "МіндічГейту".

Скандал із бронежилетами на 1,6 млрд гривень

"Раптом з'ясовується, що на тендер подає компанія, яка формально дає найнижчу ціну, але вона не була, не мала такого досвіду, взагалі не так давно створена. Це і є ця "Фортеця захисту". У неї немає специфічних, власне кажучи, ознак того, щоб вона коли-небудь виробляла бронежилети", — каже Ніколаєнко.

Посадовиця розповіла, що "Фортеця захисту" мала б бути постачальником ізраїльської компанії. Проте виявилося, що у цієї компанії немає ліцензії на виробництво засобів індивідуального захисту.

"Згідно з пунктом восьмим додатку один до тендерної документації, ця компанія взагалі не мала б брати участь тендері. Наголошу, що на той момент тендер був оголошений на 75 тисяч бронежилетів і один і п'ять, чи майже один шість мільярда гривень", — додала вона.

Ніколаєнко пояснила, що оскільки в компанії не було відповідної ліцензії, то її мали просто відхилити і перейти до наступного учасника. Натомість замість цього закупівлю повністю скасували.

Офіційно причини скасування мають бути чітко визначені законом — це, наприклад: відсутність потреби, неможливість усунути порушення чи скорочення фінансування. Однак, як зазначається, жодна з цих підстав у цьому випадку не підходила.

У результаті було зроблено висновок, що могла існувати зацікавленість у тому, щоб не допустити інших постачальників до контракту.

"Складається враження, що було важливо, аби цей обсяг бронежилетів не законтрактували інші компанії", — пояснює посадовиця.

Матеріали передали до правоохоронних органів для подальшої перевірки.

Після цього провели інші закупівлі. Один із великих тендерів виграла інша компанія — вона отримала контракт на десятки тисяч бронежилетів. Згодом оголосили новий тендер, і там з’явився новий учасник — компанія "Мелітополь". До цього вона не брала участі у подібних закупівлях.

Цікаво, що компанію створили лише у 2022 році, вона не мала досвіду постачання бронежилетів, а частина її власності належала тій самій "Фортеці захисту".

За даними, які аналізувалися, "Мелітополь" була пов’язана з іншими особами та структурами, що вже фігурували у розслідуваннях. Крім того, компанія уклала договір із закордонним партнером буквально за кілька днів до тендеру.

"Компанія підписала контракт лише за два-три дні до торгів. Це виглядає так, ніби вона заздалегідь знала про тендер", — додала Ніколаєнко.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у ЗМІ з’явилися нові фрагменти скандальних розмов Міндіча. На фрагментах згадуються колишній міністр оборони Рустем Умєров та Сергій Шефір. У розмові йшлося нібито призначення Умєрова послом у США та Шмигаля на посаду міністра енергетики.

Також Україна надіслала запит на екстрадицію до України бізнесмена Тимура Міндіча. НАБУ зібрало було доказову базу для ізраїльської сторони. Проте за словами детективів, процес екстрадиції Міндіча є технологічно складним.