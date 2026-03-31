Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна надіслала Ізраїлю запит про екстрадицію Міндіча

Україна надіслала Ізраїлю запит про екстрадицію Міндіча

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 18:45
Тимур Міндіч. Фото: кадр з відео

Офіс генпрокурора заявив про те, що до Міністерства юстиції Ізраїлю надіслали запит. Він стосується екстрадиції до України бізнесмена Тимура Міндіча. Його пов'язують з масштабною корупцією у сфері енергетики. 

Про це пресслужба відомства повідомила Суспільному, передає Новини.LIVE.

Запит на екстрадицію Міндіча

Як зазначили у Генпрокуратурі, Національне антикорупційне бюро надіслало їм клопотання щодо екстрадиції Міндіча. Після доопрацювання матеріалів запит направили до Міністерства юстиції Ізраїлю.

"У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували й переклали текст запиту. Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції держави Ізраїль", — повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Національне антикорупційне бюро України направило до Офісу генерального прокурора необхідний пакет документів, в якому, зокрема, було зібрано доказову базу для ізраїльської сторони. Клопотання подали два тижні тому.

Як пояснив детектив Олександр Абакумов, процес екстрадиції Міндіча є технологічно складним. Законодавство Ізраїлю вимагає надання матеріалів усього кримінального провадження, аби підтвердити обґрунтованість підозри.

Що відомо про справу Міндіча

НАБУ у листопаді 2025 року заявило про проведення масштабної операції "Мідас", яка стосувалася викриття корупції у сфері енергетики. Провели понад 70 обшуків.

Справа стосувалася діяльності організованої групи, в яку увійшли впливові посадовці. Одним з головних фігурантів став Тимур Міндіч.

У листопаді 2025 року Міндіч виїхав з України. Він залишив країну за кілька годин до проведення обшуків. Згодом його оголосили у розшук.

Виявилося, що бізнесмен втік в Ізраїль. Він заперечив свою провину. Натомість Міндіч заявив, що справа є "медійним кейсом".

Ізраїль екстрадиція Тимур Міндіч
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації