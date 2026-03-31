Україна надіслала Ізраїлю запит про екстрадицію Міндіча
Офіс генпрокурора заявив про те, що до Міністерства юстиції Ізраїлю надіслали запит. Він стосується екстрадиції до України бізнесмена Тимура Міндіча. Його пов'язують з масштабною корупцією у сфері енергетики.
Про це пресслужба відомства повідомила Суспільному, передає Новини.LIVE.
Запит на екстрадицію Міндіча
Як зазначили у Генпрокуратурі, Національне антикорупційне бюро надіслало їм клопотання щодо екстрадиції Міндіча. Після доопрацювання матеріалів запит направили до Міністерства юстиції Ізраїлю.
"У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували й переклали текст запиту. Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції держави Ізраїль", — повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Національне антикорупційне бюро України направило до Офісу генерального прокурора необхідний пакет документів, в якому, зокрема, було зібрано доказову базу для ізраїльської сторони. Клопотання подали два тижні тому.
Як пояснив детектив Олександр Абакумов, процес екстрадиції Міндіча є технологічно складним. Законодавство Ізраїлю вимагає надання матеріалів усього кримінального провадження, аби підтвердити обґрунтованість підозри.
Що відомо про справу Міндіча
НАБУ у листопаді 2025 року заявило про проведення масштабної операції "Мідас", яка стосувалася викриття корупції у сфері енергетики. Провели понад 70 обшуків.
Справа стосувалася діяльності організованої групи, в яку увійшли впливові посадовці. Одним з головних фігурантів став Тимур Міндіч.
У листопаді 2025 року Міндіч виїхав з України. Він залишив країну за кілька годин до проведення обшуків. Згодом його оголосили у розшук.
Виявилося, що бізнесмен втік в Ізраїль. Він заперечив свою провину. Натомість Міндіч заявив, що справа є "медійним кейсом".
Читайте Новини.LIVE!