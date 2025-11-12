Як Тимур Міндіч виїхав з України — у ДПСУ назвали підстави

Тимур Міндіч. Фото: відкриті джерела

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про нібито незаконний виїзд з країни бізнесмена Тимура Міндіча. За результатами службового розслідування встановлено, що він перетнув державний кордон на законних підставах і з повним пакетом необхідних документів.

Про це йдеться повідомленні ДПСУ, оприлюдненому в середу, 12 листопада.

Як зазначили у відомстві, громадянин України Тимур Міндіч був оформлений на виїзд через один із пунктів пропуску відповідно до чинного законодавства. Під час перевірки прикордонники підтвердили наявність усіх документів, що надають право на перетин кордону в умовах воєнного стану.

У ДПСУ наголосили, що щодо Міндіча не було жодних обмежень або заборон на виїзд із країни, а також відсутні будь-які доручення правоохоронних органів про його розшук чи необхідність інформування у разі перетину ним кордону.

Заява ДПСУ. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Як повідомив у коментарі "Суспільному" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, офіційною підставою для виїзду Міндіча стала наявність у нього трьох дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, Тимур Міндіч став фігурантом резонансної справи про корупцію в енергетиці. 10 листопада НАБУ оголосило про підозру бізнесмену, однак того ж дня він виїхав з України.

Крім того, стало відомо що Володимир Зеленський введе санкції проти Міндіча та Олександра Цукермана, який також є одним із організаторів схеми.