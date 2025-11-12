Как Тимур Миндич выехал из Украины — в ГПСУ назвали основания

Тимур Миндич. Фото: открытые источники

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о якобы незаконном выезде из страны бизнесмена Тимура Миндича. По результатам служебного расследования установлено, что он пересек государственную границу на законных основаниях и с полным пакетом необходимых документов.

Об этом говорится сообщении ГПСУ, обнародованном в среду, 12 ноября.

Как отметили в ведомстве, гражданин Украины Тимур Миндич был оформлен на выезд через один из пунктов пропуска в соответствии с действующим законодательством. Во время проверки пограничники подтвердили наличие всех документов, дающих право на пересечение границы в условиях военного положения.

В ГПСУ отметили, что в отношении Миндича не было никаких ограничений или запретов на выезд из страны, а также отсутствуют какие-либо поручения правоохранительных органов о его розыске или необходимости информирования в случае пересечения им границы.

Заявление ГПСУ. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Как сообщил в комментарии "Суспільному" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, официальным основанием для выезда Миндича стало наличие у него троих детей в возрасте до 18 лет.

Напомним, Тимур Миндич стал фигурантом резонансного дела о коррупции в энергетике. 10 ноября НАБУ объявило о подозрении бизнесмену, однако в тот же день он выехал из Украины.

Кроме того, стало известно, что Владимир Зеленский введет санкции против Миндича и Александра Цукермана, который также является одним из организаторов схемы.