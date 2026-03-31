Украина направила Израилю запрос об экстрадиции Миндича
Офис генпрокурора заявил о том, что в Министерство юстиции Израиля направили запрос. Он касается экстрадиции в Украину бизнесмена Тимура Миндича. Его связывают с масштабной коррупцией в сфере энергетики.
Запрос на экстрадицию Миндича
Как отметили в Генпрокуратуре, Национальное антикоррупционное бюро направило им ходатайство об экстрадиции Миндича. После доработки материалов запрос направили в Министерство юстиции Израиля.
"В рабочем порядке Офис генерального прокурора совместно с НАБУ проработали и доукомплектовали 24 тома материалов, а также подготовили и перевели текст запроса. После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции государства Израиль", — сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Офис генерального прокурора необходимый пакет документов, в котором, в частности, была собрана доказательная база для израильской стороны. Ходатайство подали две недели назад.
Как пояснил детектив Александр Абакумов, процесс экстрадиции Миндича является технологически сложным. Законодательство Израиля требует предоставления материалов всего уголовного производства, чтобы подтвердить обоснованность подозрения.
Что известно о деле Миндича
НАБУ в ноябре 2025 года заявило о проведении масштабной операции "Мидас", которая касалась разоблачения коррупции в сфере энергетики. Провели более 70 обысков.
Дело касалось деятельности организованной группы, в которую вошли влиятельные чиновники. Одним из главных фигурантов стал Тимур Миндич.
В ноябре 2025 года Миндич выехал из Украины. Он покинул страну за несколько часов до проведения обысков. Впоследствии его объявили в розыск.
Оказалось, что бизнесмен сбежал в Израиль. Он отрицал свою вину. Зато Миндич заявил, что дело является "медийным кейсом".
