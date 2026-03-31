Украина направила Израилю запрос об экстрадиции Миндича

Тимур Миндич. Фото: кадр из видео

Офис генпрокурора заявил о том, что в Министерство юстиции Израиля направили запрос. Он касается экстрадиции в Украину бизнесмена Тимура Миндича. Его связывают с масштабной коррупцией в сфере энергетики.

передает Новини.LIVE.

Запрос на экстрадицию Миндича

Как отметили в Генпрокуратуре, Национальное антикоррупционное бюро направило им ходатайство об экстрадиции Миндича. После доработки материалов запрос направили в Министерство юстиции Израиля.

"В рабочем порядке Офис генерального прокурора совместно с НАБУ проработали и доукомплектовали 24 тома материалов, а также подготовили и перевели текст запроса. После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции государства Израиль", — сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Офис генерального прокурора необходимый пакет документов, в котором, в частности, была собрана доказательная база для израильской стороны. Ходатайство подали две недели назад.

Читайте также:

Как пояснил детектив Александр Абакумов, процесс экстрадиции Миндича является технологически сложным. Законодательство Израиля требует предоставления материалов всего уголовного производства, чтобы подтвердить обоснованность подозрения.

Что известно о деле Миндича

НАБУ в ноябре 2025 года заявило о проведении масштабной операции "Мидас", которая касалась разоблачения коррупции в сфере энергетики. Провели более 70 обысков.

Дело касалось деятельности организованной группы, в которую вошли влиятельные чиновники. Одним из главных фигурантов стал Тимур Миндич.

В ноябре 2025 года Миндич выехал из Украины. Он покинул страну за несколько часов до проведения обысков. Впоследствии его объявили в розыск.

Оказалось, что бизнесмен сбежал в Израиль. Он отрицал свою вину. Зато Миндич заявил, что дело является "медийным кейсом".