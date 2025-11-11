Дело Миндича — Умеров сделал заявление о влиянии бизнесмена на Минобороны

Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров отреагировал на заявления о возможном влиянии посторонних лиц на его работу в Министерстве обороны. Он подчеркнул, что любые попытки связать его деятельность с влиянием бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом коррупционного скандала в энергетике, безосновательны.

Об этом секретарь СНБО написал в своем Telegram во вторник, 11 ноября.

Реклама

Читайте также:

Умеров высказался о "деле Миндича"

Политик заявил, что во время работы в Министерстве обороны регулярно встречался с производителями, поставщиками техники, вооружения и лоббистами, однако все решения принимались исключительно в соответствии с законодательством.

По его словам, встреча с Тимуром Миндичем действительно состоялась — во время нее обсуждался вопрос о поставках бронежилетов по одному из контрактов. В то же время, как подчеркнул Умеров, этот контракт впоследствии был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, а никаких поставок не произошло.

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц — безосновательны. На посту министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и тому подобное. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен", — написал Умеров.

Заявление Рустема Умерова. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Отметим, что во время судебного заседания по избранию меры пресечения одному из фигурантов "дела Миндича" прокурор САП заявил, что бизнесмен мог иметь влияние не только в сфере энергетики, но и обороны, в частности на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

Коррупционный скандал в энергетике — что известно

10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича и других должностных лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

В Бюро уточнили, что продолжается масштабная антикоррупционная операция под кодовым названием "Мидас", направленная на разоблачение коррупционных схем в сфере энергетики. По данным следствия, участники преступной организации создали разветвленную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности на "Энергоатом".

НАБУ также обнародовало фрагменты аудиозаписей, на которых зафиксированы разговоры между фигурантами, которые пользовались псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, за позывным "Карлсон" может стоять именно Тимур Миндич.

Следователи считают, что "Карлсон" руководил преступной группой, которая занималась отмыванием денег через так называемую "прачечную". По данным детективов, он контролировал финансовые потоки из квартиры в центре Киева и координировал действия, направленные на влияние на представителей центральных органов власти. Его деятельность, в частности, охватывала решение вопросов в собственных бизнес-интересах в энергетической и оборонной сферах.

Также объявлено подозрение бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышеву, которого подозревают в получении 1,2 млн долларов и 100 тыс. евро.