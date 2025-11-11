Бывший вице-премьер Украины получил подозрение из-за коррупционной схемы в энергетике

Работники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили бывшему вице-премьер-министру о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, экс-чиновник участвовал в деятельности преступной организации, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщили в НАБУ во вторник, 11 ноября.

Экс-вице-премьер получил подозрение

Следствием установлено, что подозреваемый посещал так называемую "прачечную" — место, где отмывали незаконные средства.

Детективы задокументировали передачу средств в сумме более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными бывшему чиновнику и его доверенному лицу.

Как стало известно, речь идет об Алексее Чернышеве, который ранее занимал должность вице-премьера, министра национального единства Украины.

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски в рамках масштабной антикоррупционной операции в сфере энергетики, в частности у экс-министра энергетики Германа Галущенко, центральном офисе АО "НАЭК "Энергоатом" и у бизнесмена Тимура Миндича.

Следствие установило, что участники преступной организации, среди которых действующие и бывшие чиновники и бизнесмены, создали систему влияния на стратегические государственные предприятия и незаконного обогащения через контроль за доходами. Легализацию средств осуществлял офис организации в центре Киева, принадлежавший семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора Российской Федерации, Андрея Деркача.

11 ноября НАБУ обнародовало прослушивание, по которому руководителем организации был человек по прозвищу "Карлсон", который координировал работу так называемой "прачечной" для отмывания незаконных средств. Впоследствии выяснилось, что речь идет о бизнесмене Тимуре Миндиче, которому также было объявлено о подозрении.