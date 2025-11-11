Справа Міндіча — Умєров зробив заяву про вплив бізнесмена на Міноборони

Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров відреагував на заяви про можливий вплив сторонніх осіб на його роботу у Міністерстві оборони. Він наголосив, що будь-які спроби пов'язати його діяльність із впливом бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом корупційного скандалу в енергетиці, безпідставні.

Про це секретар РНБО написав у своєму Telegram у вівторок, 11 листопада.

Умєров висловився про "справу Міндіча"

Політик заявив, що під час роботи в Міністерстві оборони регулярно зустрічався з виробниками, постачальниками техніки, озброєння та лобістами, однак усі рішення ухвалювалися виключно відповідно до законодавства.

За його словами, зустріч із Тимуром Міндічем дійсно відбулася — під час неї обговорювали питання щодо постачання бронежилетів за одним із контрактів. Водночас, як підкреслив Умєров, цей контракт згодом було розірвано через невідповідність продукції вимогам, а жодних поставок не відбулося.

"Будь-які спроби пов'язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб — безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений", — написав Умєров.

Заява Рустема Умєрова. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Зазначимо, що під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів "справи Міндіча" прокурор САП заявив, що бізнесмен міг мати вплив не лише у сфері енергетики, а й оборони, зокрема на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Корупційний скандал у енергетиці — що відомо

10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та інших посадовців, які можуть ути причетними до корупційної схеми.

У Бюро уточнили, що триває масштабна антикорупційна операція під кодовою назвою "Мідас", спрямована на викриття корупційних схем у сфері енергетики. За даними слідства, учасники злочинної організації створили розгалужену систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на "Енергоатом".

НАБУ також оприлюднило фрагменти аудіозаписів, на яких зафіксовано розмови між фігурантами, що користувалися псевдонімами "Тенор", "Рокет" та "Карлсон". Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, за позивним "Карлсон" може стояти саме Тимур Міндіч.

Слідчі вважають, що "Карлсон" керував злочинною групою, яка займалася відмиванням грошей через так звану "пральню". За даними детективів, він контролював фінансові потоки з квартири у центрі Києва та координував дії, спрямовані на вплив на представників центральних органів влади. Його діяльність, зокрема, охоплювала вирішення питань у власних бізнес-інтересах в енергетичній та оборонній сферах.

Про також оголошено підозру колишньому віцепрем'єру України Олексію Чернишову, якого підозрюють у отриманні 1,2 млн доларів і 100 тис. євро.