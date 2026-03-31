НАБУ требует экстрадиции Миндича: документы уже у генпрокурора

Дата публикации 31 марта 2026 13:35
Тимур Миндич. Фото: Украинская Правда

Национальное антикоррупционное бюро Украины официально инициировало экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича, передав соответствующий пакет документов в Офис генерального прокурора. Главный детектив по делу "Мидас" Александр Абакумов сообщил, что правоохранители подготовили масштабную доказательную базу для израильской стороны, однако уже две недели ожидают подписи генпрокурора под ходатайством.

Об этом Александр Абакумов заявил в интервью YouTube-каналу "Є Питання", цитирует Новини.LIVE.

Офис генпрокурора две недели не подписывает документы на экстрадицию Миндича

"Мы направили в Офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции", — подтвердил Абакумов.

Детектив пояснил, что процесс возвращения фигуранта из Израиля является технологически сложным, поскольку местное законодательство требует фактического предоставления материалов всего уголовного производства для подтверждения обоснованности подозрения.

"Мы подготовили и перевели на их язык большой объем доказательств, чтобы подтвердить, что наше подозрение обосновано", — отметил представитель НАБУ.

Новини.LIVE ранее раскрывали историю с коррупционным скандалом по делу "Мидас" о коррупции в сфере энергетики.

Дело касается деятельности организованной группы, в которую входили влиятельные чиновники и коммерсанты. По данным следствия, группировка через служебные связи контролировала закупки и кадровую политику в энергетической сфере. В частности, правоохранители задокументировали факты получения откатов от контрагентов "Энергоатома". Полученные таким образом средства злоумышленники отмывали через специально оборудованный теневой офис.

Главным фигурантом и топ-подозреваемым стал Тимур Миндич. Именно он покинул Украину в ноябре 2025 года, выехав за считанные часы до проведения обысков на премиальном такси.

Впоследствии Тимура Миндича и Александра Цукермана объявили в розыск по подозрению в причастности в коррупционной схеме.

Позже его заметили в Израиле, где сам бизнесмен назвал расследование "медийным кейсом" и отрицал любую вину.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
