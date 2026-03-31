НАБУ вимагає екстрадиції Міндіча: документи вже у генпрокурора
Національне антикорупційне бюро України офіційно ініціювало екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча, передавши відповідний пакет документів до Офісу генерального прокурора. Головний детектив у справі "Мідас" Олександр Абакумов повідомив, що правоохоронці підготували масштабну доказову базу для ізраїльської сторони, проте вже два тижні очікують на підпис генпрокурора під клопотанням.
Про це Олександр Абакумов заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання", цитує Новини.LIVE.
Офіс генпрокурора два тижні не підписує документи на екстрадицію Міндіча
"Ми направили в Офіс генерального прокурора всі матеріали для екстрадиції", — підтвердив Абакумов.
Детектив пояснив, що процес повернення фігуранта з Ізраїлю є технологічно складним, оскільки місцеве законодавство вимагає фактичного надання матеріалів усього кримінального провадження для підтвердження обґрунтованості підозри.
"Ми підготували і переклали на їхню мову великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована", — зазначив представник НАБУ.
Новини.LIVE раніше розкривали історію з корупційним скандалом у справі "Мідас" про корупцію в сфері енергетиці.
Справа стосується діяльності організованої групи, до якої входили впливові посадовці та комерсанти. За даними слідства, угруповання через службові зв'язки контролювало закупівлі та кадрову політику в енергетичній сфері. Зокрема, правоохоронці задокументували факти отримання відкатів від контрагентів "Енергоатому". Отримані у такий спосіб кошти зловмисники відмивали через спеціально облаштований тіньовий офіс.
Головним фігурантом та топпідозрюваним став Тимур Міндіч. Саме він залишив Україну у листопаді 2025 року, виїхавши за лічені години до проведення обшуків на преміальному таксі.
Згодом Тімура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в розшук по підозрі в причетності в корупційній схемі.
Пізніше його помітили в Ізраїлі, де сам бізнесмен назвав розслідування "медійним кейсом" та заперечив будь-яку провину.
