Федоров призначив Чмута на посаду в Агенції оборонних закупівель

Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр оборони Михайло Федоров призначив Тараса Чмута членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Очільник відомства наголосив, що команду посилюють ефективними лідерами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Михайла Федорова у Telegram у четвер, 5 лютого.

Тарас Чмут став членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель

Кабмін за поданням глави Міноборони призначив Чмута представником відомства в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель.

Тарас Чмут та Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Сторони обговорили ключові завдання, які Міністерство планує реалізувати за підтримки АОЗ та Наглядової ради:

чітке формування актуальних потреб фронту та повна відкритість усіх процедур, із пріоритетом на закупівлю саме тих засобів, які довели свою результативність у бойових умовах;

усі закупки повинні бути безпосередньо повʼязані з цілями війни та актуальними потребами;

забезпечення належного контролю якості та дотримання строків постачання всіх закупівель, а також постійний моніторинг для мінімізації пауз між оплатою й фактичним отриманням та своєчасного передання оснащення військовим;

побудова гнучкої та динамічної системи закупівель, здатної реагувати на цикл інновацій;

зниження ціни завдяки прозорій конкуренції та антикорупційному ефекту.

Федоров розповів, що Наглядова рада відповідає за стратегічне управління агенцією, досягнення поставлених Кабміном завдань, дотримання закону та прозорість роботи. За його словами, призначення Чмута значно посилить Наглядову раду АОЗ.

"Тарас Чмут — ефективний керівник, який, як очільник фонду "Повернись живим", побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони — від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель", — наголосив міністр.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 лютого Федоров провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, міністром оборони Британії Джоном Гілі та главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили пріоритети підтримки України.

А 1 лютого Федоров розмовляв з главою Міноборони Швеції Полом Йонсоном. Вони говорили про нову допомогу для України.