Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Федоров назначил члена совета Агентства оборонных закупок

Федоров назначил члена совета Агентства оборонных закупок

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:13
Федоров назначил Чмута на должность в Агентстве оборонных закупок
Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министр обороны Михаил Федоров назначил Тараса Чмута членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок. Глава ведомства отметил, что команду усиливают эффективными лидерами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Михаила Федорова в Telegram в четверг, 5 февраля.

Реклама
Читайте также:

Тарас Чмут стал членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок

Кабмин по представлению главы Минобороны назначил Чмута представителем ведомства в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок.

Тарас Чмут і Михайло Федоров
Тарас Чмут и Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Стороны обсудили ключевые задачи, которые Министерство планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета:

  • четкое формирование актуальных потребностей фронта и полная открытость всех процедур, с приоритетом на закупку именно тех средств, которые доказали свою результативность в боевых условиях;
  • все закупки должны быть непосредственно связаны с целями войны и актуальными потребностями;
  • обеспечение надлежащего контроля качества и соблюдения сроков поставки всех закупок, а также постоянный мониторинг для минимизации пауз между оплатой и фактическим получением и своевременной передачи оснащения военным;
  • построение гибкой и динамичной системы закупок, способной реагировать на цикл инноваций;
  • снижение цены благодаря прозрачной конкуренции и антикоррупционному эффекту.

Федоров рассказал, что Наблюдательный совет отвечает за стратегическое управление агентством, достижение поставленных Кабмином задач, соблюдение закона и прозрачность работы. По его словам, назначение Чмута значительно усилит Наблюдательный совет АОЗ.

"Тарас Чмут — эффективный руководитель, который, как глава фонда "Вернись живым", построил одну из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны — от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок", — подчеркнул министр.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот
null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 3 февраля Федоров провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, министром обороны Британии Джоном Гили и главой Минобороны Германии Борисом Писториусом. Стороны обсудили приоритеты поддержки Украины.

А 1 февраля Федоров разговаривал с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном. Они говорили о новой помощи для Украины.

Михаил Федоров Минобороны Украина закупки Тарас Чмут Агентство оборонных закупок
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации