Миндичгейт: тендер на бронежилеты выиграла компания без опыта

Махинации с бронежилетами по делу Миндича. Фото: кадр из видео, Минобороны. Коллаж: Новини.LIVE

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко заявила о возможных нарушениях при закупке бронежилетов по делу "Миндичгейта" на 1,6 млрд гривен. По ее словам, на тендер подалась компания "Фортеця защиты", которая предложила самую низкую цену, но не имела лицензии на производство средств индивидуальной защиты и соответствующего опыта. Несмотря на это, вместо дисквалификации участника закупку отменили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Николаенко во время заседания Временной следственной комиссии, посвященного новым фактам опубликованным из материалов "МиндичГейта".

Скандал с бронежилетами на 1,6 млрд гривен

"Вдруг выясняется, что на тендер подает компания, которая формально дает самую низкую цену, но она не была, не имела такого опыта, вообще не так давно создана. Это и есть эта "Крепость защиты". У нее нет специфических, собственно говоря, признаков того, чтобы она когда-либо производила бронежилеты", — говорит Николаенко.

Чиновница рассказала, что "Фортеця защиты" должна была бы быть поставщиком израильской компании. Однако оказалось, что у этой компании нет лицензии на производство средств индивидуальной защиты.

"Согласно пункту восьмым приложения один к тендерной документации, эта компания вообще не должна была бы участвовать тендере. Подчеркну, что на тот момент тендер был объявлен на 75 тысяч бронежилетов и один и пять, или почти один шесть миллиардов гривен", — добавила она.

Читайте также:

Николаенко объяснила, что поскольку у компании не было соответствующей лицензии, то ее должны были просто отклонить и перейти к следующему участнику. Вместо этого закупку полностью отменили.

Официально причины отмены должны быть четко определены законом — это, например: отсутствие необходимости, невозможность устранить нарушения или сокращение финансирования. Однако, как отмечается, ни одно из этих оснований в этом случае не подходило.

В результате был сделан вывод, что могла существовать заинтересованность в том, чтобы не допустить других поставщиков к контракту.

"Создается впечатление, что было важно, чтобы этот объем бронежилетов не законтрактовали другие компании", — объясняет чиновница.

Материалы передали в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.

После этого провели другие закупки. Один из крупных тендеров выиграла другая компания — она получила контракт на десятки тысяч бронежилетов. Впоследствии объявили новый тендер, и там появился новый участник — компания "Мелитополь". До этого она не участвовала в подобных закупках.

Интересно, что компанию создали только в 2022 году, она не имела опыта поставки бронежилетов, а часть ее собственности принадлежала той самой "Крепости защиты".

По данным, которые анализировались, "Мелитополь" была связана с другими лицами и структурами, которые уже фигурировали в расследованиях. Кроме того, компания заключила договор с зарубежным партнером буквально за несколько дней до тендера.

"Компания подписала контракт только за два-три дня до торгов. Это выглядит так, будто она заранее знала о тендере", — добавила Николаенко.

Как писали Новини.LIVE, недавно в СМИ появились новые фрагменты скандальных разговоров Миндича. На фрагментах упоминаются бывший министр обороны Рустем Умеров и Сергей Шефир. В разговоре говорилось якобы назначение Умерова послом в США и Шмыгаля на должность министра энергетики.

Также Украина направила запрос на экстрадицию в Украину бизнесмена Тимура Миндича. НАБУ собрало было доказательную базу для израильской стороны. Однако по словам детективов, процесс экстрадиции Миндича является технологически сложным.