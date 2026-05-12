Єрмак заявив про "тиск" на правоохоронців у своїй справі

Андрій Єрмак в залі суду.

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про "тиск" на правоохоронців у справі про легалізацію коштів. Він заявив, що розслідування мають відбуватися незалежно, без політичного чи публічного впливу.

Про це Андрій Єрмак заявив під час спілкування з журналістами під час брифінгу у ВАКС, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Єрмак заявив про тиск на правоохоронців

Єрмак наголосив, що щоденні заклики до певних дій щодо слідства не відповідають принципам демократичної держави.

"Правосуддя і розслідування повинні відбуватися незалежно і без тиску. Коли публічно кожного дня багато разів закликають до якихось дій — я вважаю, що це не притаманно демократичній державі", — заявив екскерівник ОПУ.

Також він закликав уважно читати його попередні заяви щодо ситуації навколо кримінального провадження.

Окремо під час брифінгу у ВАКС між Андрієм Єрмаком та колишнім розвідником Романом Червінським виникла словесна перепалка. Єрмак згадав про попередню зустріч із Червінським, зазначивши, що тоді його брат представляв ексрозвідника як побратима.

У відповідь Червінський заявив, що брат Єрмака нібито просив гроші за організацію зустрічі з тодішнім керівником ОП. Сам Єрмак ці звинувачення категорично відкинув.

"Я думаю, що це не відповідає дійсності. Тому що справа мого брата розслідувалася", — сказав він.

Крім того, Андрій Єрмак прокоментував інформацію щодо своїх закордонних відряджень та можливого виїзду з України після звільнення. За його словами, усі поїздки були виключно робочими, а деталі щодо зникнення певних даних із системи обговорюватимуться під час закритої частини судового засідання через чутливість інформації.

Ексглава ОП також запевнив, що після звільнення жодного разу не перетинав державний кордон і не планує залишати Україну.

"Моя родина, мої батьки, мій брат, який служить в ГУР і практично постійно знаходиться в зоні бойових дій, вони всі тут", — наголосив Єрмак.

Він також нагадав, що залишався у Києві після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, та додав, що нині зосереджений на адвокатській діяльності.

Реакція Єврокомісії на вручення підозри Єрмаку

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє у коментарі Суспільному заявив, що розслідування справи свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють.

"Боротьба з корупцією є важливою складовою процесу вступу України до ЄС, тому відповідні інституції мають бути захищені", — додав речник Єврокомісії.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні ВАКС мав обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку. Його підозрюють у "легалізації майна, одержаного злочинним шляхом".

Однак суд розглядав матеріали щодо причетності посадовця до будівництва кооперативу "Династія". Під час засідання заслухали позицію прокурора та дослідили частину матеріалів провадження.

Натомість САП вимагає для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою може стати застава у розмірі 180 мільйонів гривень.