Ермак заявил о "давлении" на правоохранителей по своему делу

Андрей Ермак в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о "давлении" на правоохранителей по делу о легализации средств. Он заявил, что расследование должны происходить независимо, без политического или публичного влияния.

Об этом Андрей Ермак заявил во время общения с журналистами во время брифинга в ВАКС, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Ермак заявил о давлении на правоохранителей

Ермак отметил, что ежедневные призывы к определенным действиям в отношении следствия не соответствуют принципам демократического государства.

"Правосудие и расследование должны происходить независимо и без давления. Когда публично каждый день много раз призывают к каким-то действиям — я считаю, что это не присуще демократическому государству", — заявил экс-руководитель ОПУ.

Также он призвал внимательно читать его предыдущие заявления по ситуации вокруг уголовного производства.

Отдельно во время брифинга в ВАКСмежду Андреем Ермаком и бывшим разведчиком Романом Червинским возникла словесная перепалка. Ермак вспомнил о предыдущей встрече с Червинским, отметив, что тогда его брат представлял экс-разведчика как побратима.

В ответ Червинский заявил, что брат Ермака якобы просил деньги за организацию встречи с тогдашним руководителем ОП. Сам Ермак эти обвинения категорически отверг.

"Я думаю, что это не соответствует действительности. Потому что дело моего брата расследовалось", — сказал он.

Кроме того, Андрей Ермак прокомментировал информацию о своих заграничных командировках и возможном выезде из Украины после освобождения. По его словам, все поездки были исключительно рабочими, а детали относительно исчезновения определенных данных из системы будут обсуждаться во время закрытой части судебного заседания из-за чувствительности информации.

Экс-глава ОП также заверил, что после освобождения ни разу не пересекал государственную границу и не планирует покидать Украину.

"Моя семья, мои родители, мой брат, который служит в ГУР и практически постоянно находится в зоне боевых действий, они все здесь", — подчеркнул Ермак.

Он также напомнил, что оставался в Киеве после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, и добавил, что сейчас сосредоточен на адвокатской деятельности.

Реакция Еврокомиссии на вручение подозрения Ермаку

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии Суспільному заявил, что расследование дела свидетельствует о том, что антикоррупционные органы в Украине работают.

"Борьба с коррупцией является важной составляющей процесса вступления Украины в ЕС, поэтому соответствующие институты должны быть защищены", — добавил представитель Еврокомиссии.

Как писали Новини.LIVE, сегодня ВАКС должен был избирать меру пресечения Андрею Ермаку. Его подозревают в "легализации имущества, полученного преступным путем".

Однако суд рассматривал материалы о причастности чиновника к строительству кооператива "Династия". Во время заседания заслушали позицию прокурора и исследовали часть материалов производства.

Зато САП требует для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой может стать залог в размере 180 миллионов гривен.