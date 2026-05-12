САП: Проект "Династии" обошелся в 735 тыс. долларов

Андрей Ермак.

В Высшем антикоррупционном суде продолжили рассмотрение дела бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в причастности к легализации более 460 млн грн при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Киевской области. Прокуроры САП во время заседания раскрыли новые детали относительно структуры финансирования проекта и ролей фигурантов дела.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

САП раскрыла новые детали по делу Ермака

По данным следствия, стоимость проектирования коттеджного городка "Династия" составляла 735 тысяч долларов. Из этой суммы проект резиденции, зашифрованной как "R2", которую САП связывает с Андреем Ермаком, стоил 178 тысяч долларов.

В прокуратуре заявили, что участки и дома в проекте были закодированы под названиями "R2", "R3" и "R4". По версии следствия, "R2" касался Ермака, "R3" — бизнесмена Тимура Миндича, а "R4" — бывшего министра развития громад Алексея Чернышева. Отдельно планировался общий объект "R0" — дом со SPA-зоной для общего пользования.

Прокуроры также сообщили, что значительная часть финансирования строительства осуществлялась через наличные средства сомнительного происхождения.

"Наличные — были получены преступностью: отмыванием средств из энергетики. Операции по фиктивным компаниям. Наличность, которая не установлена. И именно третий способ содержал более 70% финансирования", — заявили в САП.

По версии следствия, около 72% средств на строительство кооператива "Династия" проходили через так называемый бэк-офис фигуранта дела "Мидас" Тимура Миндича. Речь идет оболее 330 млн грн, которые якобы переводились на счета компаний "с признаками фиктивности", а также предприятий фармацевтической отрасли.

Среди компаний, которые фигурируют в материалах дела, называют "Деметра финанс", "Авест Буд", "Креативные космические системы", "Здоровая Семья", "Ромет", "Сальвент" и "ЮМАВИТА".

Еще одним способом легализации средств, по данным прокуроров, была покупка и перепродажа ценных бумаг через компании по управлению активами и торговцев ценными бумагами.

В САП также отметили, что участники проекта между собой называли строительство "Большим строительством". По версии следствия, доверенным лицом Андрея Ермака в 2020-2022 годах был его отец Борис Ермак.

Несмотря на начало полномасштабного вторжения России, строительство коттеджного городка, как утверждают прокуроры, не прекратилось.

Следующее заседание по делу назначено на завтра в 12:00. Ожидается выступление стороны защиты, а также проведение закрытой части судебного заседания.

Как писали Новини.LIVE, 12 мая состоялось заседание по делу Ермака. Судьи прибыли в зал заседаний, однако решение о мере пресечения не принимали. По словам стороны защиты, материалы дела насчитывали 16 томов по 250 страниц каждый.

Кроме того, САП просит суд избрать для экс-руководителя ОП меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 180 миллионов гривен.

Сам Ермак заявил о возможном давлении на правоохранителей по делу о легализации средств. По его словам, расследование должно происходить независимо и без какого-либо политического или публичного влияния.