Не единственные доказательства: в САП ответили на заявления защиты Ермака

Андрей Ермак в зале суда. Фото: кадр из видео

Специализированная антикоррупционная прокуратура располагает не только теми доказательствами, которые были озвучены во время судебного заседания по делу бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом заявила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Доказательства по делу Андрея Ермака

Прокурор САП отреагировала на заявления стороны защиты Ермака о якобы слабой доказательной базе обвинения. По ее словам, подозрение основывается на доказательствах, которые были представлены во время судебного разбирательства, однако это не весь массив материалов, которыми располагает сторона обвинения.

"Подозрение мы обосновываем теми доказательствами, на которые ссылались во время судебного разбирательства. Это не единственные доказательства, которые есть в распоряжении стороны обвинения", — подчеркнула она.

Также представитель САП отметила, что прокуроры не обращались бы в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, если бы не считали подозрение достаточно обоснованным.

Читайте также:

"Если бы подозрение не считали обоснованным, мы бы не обращались в суд относительно меры пресечения", — добавила прокурор.

Также известно, что решение о мере пресечения Андрею Ермаку объявят завтра в 09:00.

Как писали Новини.LIVE, ранее Андрей Ермак заявил о "давлении" на правоохранителей по своему делу. По его словам, расследования должны происходить независимо, без политического или публичного влияния.

В то же время в САП заявили, что проект "Династии" обошелся в 735 тыс. долларов. Из этой суммы проект резиденции, зашифрованной как "R2", которую САП связывает с Андреем Ермаком, стоил 178 тысяч долларов.