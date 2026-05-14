Подробности ареста Ермака: 140 миллионов залога и ожидание СИЗО

Высший антикоррупционный суд назначил бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку содержание под стражей, установив возможность выхода на свободу под залог в размере 140 миллионов гривен. Экс-чиновник заявил об отсутствии таких средств и планирует обращаться за финансовой помощью к друзьям и одновременно категорически отвергает все обвинения в легализации сотен миллионов гривен.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила наша журналистка Галина Остаповец, которая находилась на заседании суда.

В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд вынес решение о взятии под стражу экс-главы ОПУ Андрея Ермака, определив альтернативой ареста залог в объеме 140 миллионов гривен. Судья частично не удовлетворил предложение стороны обвинения, ведь Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на значительно большей сумме - 180 миллионах гривен.

Сам Андрей Ермак отреагировал на решение суда сдержанно, отметив, что самостоятельно не сможет покрыть залог.

"У меня нет таких денег. Будем говорить. Я не готовился к этому. Я думаю, что достаточно есть знакомых, друзей. Надеюсь, что они смогут помочь в этом", — подчеркнул он.

Бывший руководитель Офиса Президента заверил, что не собирается покидать пределы страны и будет продолжать юридическую борьбу. В зал заседаний он прибыл за десять минут до начала, а перед оглашением вердикта он заверил прессу, что чувствует себя хорошо и рассчитывает на справедливость.

Причиной открытия уголовного производства против Андрея Ермака является обвинение в легализации им 416 миллионов гривен, якобы полученных коррупционным путем. Следствие считает, что эти средства должны были быть использованы для реализации проекта коттеджного городка "Династия", расположенного в поселке Козин Киевской области. Андрей Ермак эти упреки отвергает и апеллирует к своей преданной службе во время полномасштабного вторжения.

"Отрицаю любые обвинения в мою сторону. Есть решение суда. Я буду продолжать бороться. Я остаюсь в Украине", — заявил он. Экс-чиновник добавил, что последние годы работал на благо государства в режиме 24 на 7.

На вопрос журналистов о возможном быте в камере, Ермак ответил, что не делал никаких приготовлений к первой ночи в изоляторе и не брал с собой большого количества вещей.

"Я не готовился", — лаконично отметил бывший глава ОПУ.

Сейчас он остается под наблюдением конвоя в здании ВАКС до завершения всех необходимых формальностей, после чего его должны доставить в учреждение исполнения наказаний, если залог не будет внесен в ближайшее время.

Ранее Новини.LIVE информировал, что во время заседания суда 13 мая защитник Андрея Ермака поставил под сомнение обоснованность обвинения. По словам адвоката, значительная часть материалов, на которые ссылается сторона обвинения, базируется преимущественно на предположениях, а не на подтвержденных фактах. Он заявил, что около 95% информации не имеет должного подтверждения, поэтому доказательная база, по его мнению, является недостаточной.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отреагировали на эти заявления. Прокурор САП отметила, что подозрение сформировано на основании доказательств, которые уже были озвучены во время судебного разбирательства. В то же время она подчеркнула, что это лишь часть материалов, которые находятся в распоряжении стороны обвинения.

Сам Андрей Ермак заявил в суде, что не имел возможности полностью ознакомиться со всеми материалами уголовного производства из-за ограниченных сроков. Бывший руководитель Офиса Президента подтвердил, что смог просмотреть лишь часть документов, поскольку для анализа такого объема страниц необходимо значительно больше времени. Первое судебное заседание по этому делу состоялось во вторник, 12 мая. Тогда суд не смог принять решение о мере пресечения из-за необходимости дополнительно изучить материалы производства.

