Адвокат Єрмака: більшість звинувачень у справі лише припущення

Андрій Єрмак та адвокат Ігор Фомін. Фото: кадр з відео

Адвокат Андрія Єрмака під час судового засідання 13 травня заявив, що більшість доказів сторони обвинувачення лише припущення. Він наголосив на слабкості доказової бази.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE з місця події.

Які є докази проти Андрія Єрмака

"Це не просто слабка доказова база. Це 95% припущень", — заявив Фомін.

За словами адвоката, наразі суд має вирішити лише питання запобіжного заходу, а не винуватості Єрмака. Він також наголосив, що після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак займається адвокатською діяльністю, допомагає військовим та регулярно їздить на фронт.

Також захисник розкритикував вимогу САП щодо застави у 180 млн грн для його підзахисного.

"180 млн грн — це мільйони. Це вже джип з грошима", — сказав він.

Адвокат додав, що застава має визначатися з урахуванням фінансових можливостей людини, а не бути "покаранням".

Фомін також зазначив, що у декларації Єрмака вказані доходи близько 10 млн грн, а з майна — квартира та Mercedes 2019 року.

Воднчоас сам Андрій Єрмак заявив, що не має грошей на заставу у 180 млн грн.

"У мене є тільки те, що зафіксовано в декларації", — сказав експосадовець.

Також він заперечив усі звинувачення у справі про легалізацію коштів. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення він фактично цілодобово перебував на роботі в Офісі президента та виїжджав лише у службові відрядження.

"Я ніколи не надавав нікому жодних доручень представляти мене в будь-яких справах. Я нічого не купував, не орендував і не сплачував нікому грошей", — наголосив Андрій Єрмак.

Крім того, він відзначив, що в нього є лише одне ім'я — Андрій Єрмак, яке йому дали батьки майже 55 років тому. Інших імен у нього немає.

Також він зазначив, що зараз не є державним службовцем і має право на приватне життя та особисте спілкування.

"Сьогодні багато чого відбувається — і спостереження за мною, і якісь фіксування", — підсмував екскерівник Офісу президента.

Як писали Новини.LIVE, раніше Андрій Єрмак поскаржився на брак часу для вивчення справи. За його словами, для якісного опрацювання такої кількості сторінок потрібно набагато більше часу, ніж надано стороні захисту на даному етапі.

Водночас під час засідання прокурорка САП заявила, що у 2020 році Єрмак домовився про будівництво у "Династії". Правоохоронці перевіряють кілька можливих схем фінансування.