Адвокат Ермака: большинство обвинений по делу лишь предположения

Андрей Ермак и адвокат Игорь Фомин. Фото: кадр из видео

Адвокат Андрея Ермака во время судебного заседания 13 мая заявил, что большинство доказательств стороны обвинения лишь предположения. Он отметил слабость доказательной базы.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE с места события.

Какие есть доказательства против Андрея Ермака

"Это не просто слабая доказательная база. Это 95% предположений", — заявил Фомин.

По словам адвоката, сейчас суд должен решить только вопрос меры пресечения, а не виновности Ермака. Он также отметил, что после увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрей Ермак занимается адвокатской деятельностью, помогает военным и регулярно ездит на фронт.

Также защитник раскритиковал требование САП по залогу в 180 млн грн для его подзащитного.

Читайте также:

"180 млн грн — это миллионы. Это уже джип с деньгами", — сказал он.

Адвокат добавил, что залог должен определяться с учетом финансовых возможностей человека, а не быть "наказанием".

Фомин также отметил, что в декларации Ермака указаны доходы около 10 млн грн, а из имущества — квартира и Mercedes 2019 года.

Воднчоас сам Андрей Ермак заявил, что не имеет денег на залог в 180 млн грн.

"У меня есть только то, что зафиксировано в декларации", — сказал экс-чиновник.

Также он отрицает все обвинения по делу о легализации средств. По его словам, с начала полномасштабного вторжения он фактически круглосуточно находился на работе в Офисе президента и выезжал только в служебные командировки.

"Я никогда не предоставлял никому никаких поручений представлять меня в любых делах. Я ничего не покупал, не арендовал и не платил никому денег", — подчеркнул Андрей Ермак.

Кроме того, он отметил, что у него есть только одно имя — Андрей Ермак, которое ему дали родители почти 55 лет назад. Других имен у него нет.

Также он отметил, что сейчас не является государственным служащим и имеет право на частную жизнь и личное общение.

"Сегодня много чего происходит — и наблюдение за мной, и какие-то фиксирования", — подсуетился экс-руководитель Офиса президента.

Как писали Новини.LIVE, ранее Андрей Ермак пожаловался на нехватку времени для изучения дела. По его словам, для качественной обработки такого количества страниц нужно гораздо больше времени, чем предоставлено стороне защиты на данном этапе.

В то же время во время заседания прокурор САП заявила, что в 2020 году Ермак договорился о строительстве в "Династии". Правоохранители проверяют несколько возможных схем финансирования.