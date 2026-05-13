Андрей Ермак пожаловался на нехватку времени для изучения дела

Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Андрей Ермак заявил о невозможности полноценно проработать весь массив материалов уголовного производства из-за установленных временных ограничений. Бывший глава Офиса Президента подтвердил, что смог изучить документы лишь частично, поскольку реальное количество страниц требует значительно более длительного срока для рассмотрения.

Об этом он сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Ермак заявил о нехватке времени на изучение материалов по уголовному делу

По словам чиновника, он смог проработать документы только в том объеме, который позволяли его возможности.

Отвечая на вопрос о темпах изучения многотомного архива и имел ли он возможность прочитать хотя бы один том за отведенный период, Ермак отметил, что для качественной обработки такого количества страниц требуется гораздо больше времени, чем предоставлено стороне защиты на данном этапе.

На прямой вопрос о конкретных сроках, необходимых для полного завершения процедуры ознакомления, Андрей Ермак заявил: "(Томов. — Ред.) больше, чем мы имеем (времени. — Ред.)... Мы работаем в тех условиях, которые есть", — подчеркнул Андрей Ермак.

Несмотря на замечание о том, что адвокаты считают предоставленный срок недостаточным для детального изучения всех материалов, экс-глава ОП отказался прогнозировать количество дней или недель, необходимых для завершения процесса, резюмировав, что команда вынуждена адаптироваться к текущей ситуации.

Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП объявили подозрение Андрею Ермаку за легализацию 460 млн гривен, которые были потрачены на строительство элитных домов под Киевом. Речь идет о комплексе резиденций "Династия", которые начали строить в 2020 году.

Сам Андрей Ермак отрицает, что причастен к обвинениям и отверг подозрения, что в пленках прослушивания он зашифрован под прозвищем "Хирург". Также он заявил, что на правоохранителей, которые ведут его дело, осуществляется давление.

Вчера, во вторник, 12 мая, впервые состоялось заседание по делу в отношении Андрея Ермака. В тот день меру пресечения так и не избрали, поскольку суд еще не успел изучить все материалы дела.

В течение трех часов, с 16:00 до 19:00, прокуроры зачитывали пакет обвинений. Меру пресечения не избрали, поскольку суд не успел ознакомиться со всеми материалами. Вместе с тем уже известно, что САП будет настаивать на мере пресечения в виде залога в сумме 180 млн гривен или арест.