Андрій Єрмак поскаржився на брак часу для вивчення справи

Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Андрій Єрмак заявив про неможливість повноцінно опрацювати весь масив матеріалів кримінального провадження через встановлені часові обмеження. Колишній очільник Офісу Президента підтвердив, що зміг вивчити документи лише частково, оскільки реальна кількість сторінок вимагає значно тривалішого терміну для розгляду.

Про це він повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Єрмак заявив про брак часу на вивчення матеріалів по кримінальній справі

За словами посадовця, він зміг опрацювати документи лише в тому обсязі, який дозволяли його можливості.

Відповідаючи на запитання про темпи вивчення багатотомного архіву та чи мав він можливість прочитати хоча б один том за відведений період, Єрмак зауважив, що для якісного опрацювання такої кількості сторінок потрібно набагато більше часу, ніж надано стороні захисту на даному етапі.

На пряме запитання про конкретні терміни, необхідні для повного завершення процедури ознайомлення, Андрій Єрмак заявив: "(Томів. — Ред.) Більше, ніж ми маємо (часу. — Ред.)... Ми працюємо в тих умовах, які є", — підкреслив Андрій Єрмак.

Попри зауваження про те, що адвокати вважають наданий термін недостатнім для детального вивчення всіх матеріалів, ексголова ОП відмовився прогнозувати кількість днів чи тижнів, потрібних для завершення процесу, резюмувавши, що команда змушена адаптуватися до поточної ситуації.

Новини.LIVE повідомляли, що НАБУ та САП оголосили підозру Андрію Єрмаку за легалізацію 460 млн гривень, які було витрачено на будівництво елітних будинків під Києвом. Йдеться про комплекс резиденцій "Династія", які почали розбудовувати у 2020 році.

Сам Андрій Єрмак заперечує, що причетний до обвинувачень та відкинув підозри, що у плівках прослуховування він зашифрований під прізвиськом "Хірург". Також він заявив, що на правоохоронців, які ведуть його справу, здійснюється тиск.

Вчора, у вівторок, 12 травня, вперше відбулося засідання у справі щодо Андрія Єрмака. Того дня запобіжний захід так і не обрали, оскільки суд ще не встиг вивчити усі матеріали справи.

Упродовж трьох годин, від 16:00 до 19:00, прокурори зачитували пакет звинувачень. Запобіжний захід не обрали, оскільки суд не встиг ознайомитися з усіма матеріалами. Разом з тим уже відомо, що САП наполягатиме на запобіжному заході у вигляді застави сумою у 180 млн гривень або арешт.