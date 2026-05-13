Перше судове засідання у справі Андрія Єрмака: підсумки слухання

Андрій Єрмак під час судового засідання.

У вівторок, 12 травня, відбулося засідання у справі щодо екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Упродовж трьох годин, від 16:00 до 19:00, прокурори зачитували пакет звинувачень. Запобіжний захід не обрали, оскільки суд не встиг ознайомитися з усіма матеріалами. Розгляд справи продовжиться 13 травня о 12:00.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Підсумки засідання у справі Єрмака 12 травня

Сторона обвинувачення вимагає застосувати до колишнього керівника Офісу президента (ОП) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави — 180 мільйонів гривень. Сам експосадовець стверджує, що ні він, ні його оточення не володіють такими коштами.

​Слідство зазначає, що фігурант має чотири дипломатичних паспорти та понад 80 разів перетинав державний кордон. Окрім того, прокурори зауважують, що частину відомостей про поїздки Єрмака після звільнення видалили з баз даних. Сам колишній голова ОП ці звинувачення відкидає, наполягаючи, що після відставки не виїжджав за межі України. ​

За словами експосадовця, у його власності лише ті об'єкти, про які йдеться в офіційній декларації: квартира й автомобіль.

​На судовому засіданні не було ні колишніх колег, ні інших людей, які підтримують підозрюваного. Відповідати на запитання преси щодо того, чи підтримує він наразі спілкування з Володимиром Зеленським, колишній голова ОП не схотів.

Як Андрій Єрмак прокоментував перше засідання

Підбиваючи підсумки першого розгляду справи, колишній очільник ОП наголосив, що повідомлення йому про підозру є необґрунтованим.

"Захищатиму свої права, своє ім'я та свою репутацію виключно в межах законів України. Я відкритий до всіх процесуальних дій", — заявив Єрмак.

Скриншот повідомлення Андрія Єрмака

На думку експосадовця, упродовж останніх місяців на правоохоронців тиснули, аби ті склали щодо нього повідомлення про підозру. Він наголосив, що слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших факторів впливу.

Також ексочільник ОП додав, що залишиться в Україні, працюватиме адвокатом, планує їздити до військових на фронт, працювати із запитами захисників України, підтримувати і самих бійців, і їхні родини, і колишніх військовополонених.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на НАБУ повідомляв, що Андрію Єрмаку 11 травня оголосили по підозру. За даними слідства, він може бути причетним до легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Йдеться про 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Також Новини.LIVE писав, що 12 травня ВАКС мав обрати запобіжний захід ексочільнику ОП, але цього не сталося. За адвокатів підозрюваного, у справі 16 томів по 250 сторінок кожен. Сторона захисту не встигла перед початком слухання ознайомитися усіма матеріалами.