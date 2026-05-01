Главная Новости дня Первое судебное заседание по делу Андрея Ермака: итоги слушания

Первое судебное заседание по делу Андрея Ермака: итоги слушания

Дата публикации 13 мая 2026 00:36
Андрей Ермак во время судебного заседания. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 12 мая, состоялось заседание по делу в отношении экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. В течение трех часов, с 16:00 до 19:00, прокуроры зачитывали пакет обвинений. Меру пресечения не избрали, поскольку суд не успел ознакомиться со всеми материалами. Рассмотрение дела продолжится 13 мая в 12:00.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Итоги заседания по делу Ермака 12 мая

Сторона обвинения требует применить к бывшему руководителю Офиса президента (ОП) меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога — 180 миллионов гривен. Сам экс-чиновник утверждает, что ни он, ни его окружение не владеют такими средствами.

Следствие отмечает, что фигурант имеет четыре дипломатических паспорта и более 80 раз пересекал государственную границу. Кроме того, прокуроры отмечают, что часть сведений о поездках Ермака после увольнения удалили из баз данных. Сам бывший глава ОП эти обвинения отвергает, настаивая, что после отставки не выезжал за пределы Украины.

По словам экс-чиновника, в его собственности только те объекты, о которых говорится в официальной декларации: квартира и автомобиль.

На судебном заседании не было ни бывших коллег, ни других людей, которые поддерживают подозреваемого. Отвечать на вопросы прессы о том, поддерживает ли он сейчас общение с Владимиром Зеленским, бывший глава ОП не захотел.

Как Андрей Ермак прокомментировал первое заседание

Подводя итоги первого рассмотрения дела, бывший глава ОП отметил, что сообщение ему о подозрении является необоснованным.

"Буду защищать свои права, свое имя и свою репутацию исключительно в рамках законов Украины. Я открыт ко всем процессуальным действиям", — заявил Ермак.

Андрей Ермак прокомментировал первое судебное заседание, где ему должны были избрать меру пресечения
Скриншот сообщения Андрея Ермака

По мнению экс-чиновника, в течение последних месяцев на правоохранителей давили, чтобы те составили в отношении него сообщение о подозрении. Он отметил, что следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других факторов влияния.

Также экс-глава ОП добавил, что останется в Украине, будет работать адвокатом, планирует ездить к военным на фронт, работать с запросами защитников Украины, поддерживать и самих бойцов, и их семьи, и бывших военнопленных.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на НАБУ сообщал, что Андрею Ермаку 11 мая объявили о подозрении. По данным следствия, он может быть причастен к легализации средств, добытых преступным путем. Речь идет о 460 миллионах гривен на элитном строительстве под Киевом.

Также Новини.LIVE писал, что 12 мая ВАКС должен был избрать меру пресечения экс-главе ОП, но этого не произошло. По словам адвокатов подозреваемого, в деле 16 томов по 250 страниц каждый. Сторона защиты не успела перед началом слушания ознакомиться со всеми материалами.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
