Ермак договорился о строительстве в "Династии": заявление прокуроров в суде

Андрей Ермак в суде. Фото: Новини.LIVE

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак в 2020 году договорился с фигурантами дела Тимуром Миндичем и Алексеем Чернышевым о строительстве домов в коттеджном комплексе "Династия". Правоохранители проверяют несколько возможных схем финансирования.

Об этом заявила сторона обвинения в суде 13 мая, передает корреспондент Новини.LIVE с места события.

О чем договаривался Ермак с Миндичем и Чернышовым

По словам прокурора, следствие считает, что строительство могло финансироваться средствами, полученными преступным путем. Сторона обвинения утверждает, что правоохранители проверяют несколько возможных схем финансирования проекта. В частности, речь идет об использовании кооператива "Солнечный берег", операции с ценными бумагами, а также средства, которые, по версии следствия, могли поступать из так называемого "офиса преступной организации".

В то же время адвокат экс-чиновника Игорь Фомин заявил, что Андрей Ермак не имел какого-либо права собственности или какой-либо регистрации в комплексе "Династия".

Он отметил, что речь идет об объекте незавершенного строительства, а в соответствии с законодательством право собственности в таком случае может существовать только на земельный участок и строительные материалы.

По словам защиты, Андрей Ермак никогда не имел и не имеет зарегистрированного права собственности на любой объект недвижимости в этом комплексе.

Также адвокат высказался о Тимуре Миндиче во время судебного заседания.

"Тимур Миндич - коммерсант, он не является ни должностным лицом, ни должностным лицом", — сказал юрист.

Он поставил под сомнение логику подозрения относительно якобы отмывания средств через бизнесмена Тимура Миндича. По его словам, если следствие утверждает, что Миндич создал "прачечную" для отмывания средств, то непонятно, какую роль в этой схеме мог играть Ермак.

Кроме того, Фомин в очередной раз заявил, что Ермак никуда не выезжал после увольнения с должности и еженедельно ездил на фронт.

"Он все эти пять месяцев не имел никаких ограничений, чтобы выехать с территории Украины. Но он находился в Украине", — сказал адвокат.

По его словам, Ермак не ездил "на Лазурный берег или в Монако", а еженедельно бывал на фронте.

Также Фомин отметил, что после освобождения экс-руководитель ОПУ возобновил адвокатскую деятельность и сейчас "занимается людьми".

Как писали Новини.LIVE, ранее Андрей Ермак пожаловался на нехватку времени для изучения дела. Он смог изучить документы лишь частично, поскольку реальное количество страниц требует значительно более длительного срока для рассмотрения.

Также мы писали, что сегодня начало судебного заседания проводилось в закрытом режиме. Журналистов допустили в зал после технического перерыва.